Mỹ khó có khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

TPO - Mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi tên lửa Tomahawk tầm xa tới Ukraine có thể không khả thi, vì kho vũ khí hiện tại đã được giao cho Hải quân Mỹ và để phục vụ các mục đích khác, một quan chức Mỹ cho biết.

(Ảnh: Raytheon)

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28/9 tuyên bố, Washington đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc mua tên lửa Tomahawk tầm xa, loại tên lửa có tầm bắn 2.500 km, có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Sau đó, ngày 1/10, Reuters đưa tin, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng tầm xa ở Nga.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine, ám chỉ rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Nga kiểm soát và gọi quân đội Nga là "hổ giấy". Quyết định của Mỹ giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga dường như là một kết quả rõ ràng của lập trường mới này.

Việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể mở rộng đáng kể năng lực tấn công của nước này, cho phép họ tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ quân sự, trung tâm hậu cần, sân bay và trung tâm chỉ huy.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ và các nguồn thạo tin đã đặt câu hỏi về tính khả thi của việc cung cấp loại tên lửa hành trình này cho Kiev.

Nguồn tin cho biết, Mỹ không thiếu Tomahawk. Tên lửa này thường được quân đội sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công trên bộ.

Nhưng khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là rất thấp. Thay vào đó, Mỹ có thể xem xét cho phép các đồng minh châu Âu mua các loại vũ khí tầm xa khác và cung cấp cho Ukraine.

Một cơ chế tài chính mới, Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), đã được Mỹ và các đồng minh xây dựng để cung cấp cho Ukraine vũ khí mới và vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ bằng nguồn tiền từ các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, Hải quân Mỹ - đơn vị sử dụng chính tên lửa Tomahawk, cho đến nay đã mua 8.959 tên lửa với giá trung bình 1,3 triệu USD/tên lửa.

Tên lửa Tomahawk đã được sản xuất từ ​​giữa những năm 1980. Trong những năm gần đây, sản lượng dao động từ 55 đến 90 tên lửa/năm. Theo dữ liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, Mỹ có kế hoạch mua 57 tên lửa trong năm 2026.

Điện Kremlin hôm 2/10 cho biết, nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, điều này sẽ gây ra một đợt leo thang nguy hiểm mới giữa Nga và phương Tây.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin không loại trừ khả năng những tuyên bố của Washington về việc sẵn sàng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine xuất phát từ các vấn đề nội bộ của Mỹ.

“Đây là một cách để phần nào đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước”, Tổng thống Putin nói.