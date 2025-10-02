Pháp bắt giữ 2 người trên tàu chở dầu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga

TPO - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thuyền trưởng và thuyền phó tàu chở dầu Boracay bị tình nghi hoạt động cho “hạm đội bóng tối” của Nga, cơ quan chức năng cho biết ngày 2/10.

(Ảnh: Getty Images)

“Cảm ơn lực lượng Hải quân Pháp vì đã can thiệp một tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối của Nga, hiện đang neo đậu ngoài khơi Saint-Nazaire", Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu viết trên mạng xã hội X. "Hành động của họ đã dẫn đến việc bắt giữ hai thành viên thủy thủ đoàn”.

Hai người bị bắt giữ tự nhận là thuyền trưởng và thuyền phó tàu chở dầu. Họ bị cáo buộc không cung cấp thông tin về nguồn gốc con tàu và không tuân thủ mệnh lệnh. Thời gian giam giữ của họ đã được gia hạn.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, tàu Boracay - vốn đang bị Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt - đã rời cảng Primorsk của Nga vào ngày 20/9.

Các báo cáo truyền thông trước đây cho biết, tàu Boracay có thể liên quan đến những sự cố máy bay không người lái gần đây được quan sát thấy trên không phận Đan Mạch, vì con tàu đã đi qua bờ biển của nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bình luận rằng tàu Boracay bị nghi ngờ có "các hành vi phạm tội nghiêm trọng".

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.