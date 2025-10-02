Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây dựng gần 20 nhà chứa UAV gần biên giới Ukraine

Kênh thông tin tình báo nguồn mở Dnipro Osint, trong một bài viết trên mạng xã hội X cho biết: "Nga đã mở rộng bãi phóng máy bay không người lái tại Navlya, tỉnh Bryansk. Theo các hình ảnh vệ tinh, địa điểm này có ít nhất 18 công trình được cho là nhà chứa UAV và 2 bệ phóng cố định. Địa điểm này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 75 km."

Nga mở rộng địa điểm phóng máy bay không người lái tại thị trấn Navlya, tỉnh Bryansk.

Giới quan sát nhận định, việc Nga mở rộng cơ sở UAV ở Bryansk cho thấy Moscow đang nỗ lực duy trì nhịp độ tấn công đồng thời tạo áp lực chiến lược liên tục lên hệ thống phòng không Ukraine. Nếu năng lực sản xuất và triển khai UAV của Nga diễn ra liên tục, nguy cơ Ukraine phải đối mặt với những đợt tập kích hỗn hợp quy mô lớn hơn trong mùa đông tới là rất cao.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine báo cáo, kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2022, Nga đã phóng tổng cộng 50.000 máy bay tấn công không người lái vào Ukraine.

Đầu tháng 9, ông Andrii Yusov, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tuyên bố, Nga hiện có khả năng sản xuất tới 2.700 máy bay không người lái tấn công mỗi tháng. Ông cũng lưu ý rằng Nga thường sử dụng hàng trăm máy bay không người lái này trong các cuộc tấn công kết hợp cùng với tên lửa.

Trong cuộc tấn công quy mô lớn gần đây, Nga đã phóng gần 500 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, gây áp lực nặng nề lên hệ thống phòng không của Ukraine.