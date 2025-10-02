Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây dựng gần 20 nhà chứa UAV gần biên giới Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga đang mở rộng địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) tại thị trấn Navlya, tỉnh Bryansk, cách biên giới Ukraine khoảng 75 km.

Kênh thông tin tình báo nguồn mở Dnipro Osint, trong một bài viết trên mạng xã hội X cho biết: "Nga đã mở rộng bãi phóng máy bay không người lái tại Navlya, tỉnh Bryansk. Theo các hình ảnh vệ tinh, địa điểm này có ít nhất 18 công trình được cho là nhà chứa UAV và 2 bệ phóng cố định. Địa điểm này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 75 km."

vt.jpg
Nga mở rộng địa điểm phóng máy bay không người lái tại thị trấn Navlya, tỉnh Bryansk.

Giới quan sát nhận định, việc Nga mở rộng cơ sở UAV ở Bryansk cho thấy Moscow đang nỗ lực duy trì nhịp độ tấn công đồng thời tạo áp lực chiến lược liên tục lên hệ thống phòng không Ukraine. Nếu năng lực sản xuất và triển khai UAV của Nga diễn ra liên tục, nguy cơ Ukraine phải đối mặt với những đợt tập kích hỗn hợp quy mô lớn hơn trong mùa đông tới là rất cao.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine báo cáo, kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2022, Nga đã phóng tổng cộng 50.000 máy bay tấn công không người lái vào Ukraine.

Đầu tháng 9, ông Andrii Yusov, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tuyên bố, Nga hiện có khả năng sản xuất tới 2.700 máy bay không người lái tấn công mỗi tháng. Ông cũng lưu ý rằng Nga thường sử dụng hàng trăm máy bay không người lái này trong các cuộc tấn công kết hợp cùng với tên lửa.

Trong cuộc tấn công quy mô lớn gần đây, Nga đã phóng gần 500 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, gây áp lực nặng nề lên hệ thống phòng không của Ukraine.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga #UAV #Bryansk #Ukraine #máy bay không người lái #cơ sở quân sự #tình báo #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục