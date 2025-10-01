Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Sát thủ săn ngầm P-8 Poseidon của Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã triển khai máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon ở Na Uy, tiến hành các hoạt động trinh sát ở Biển Baltic gần lãnh thổ Nga, theo Newsweek.

Tài khoản Osinttechnical, một trang phân tích tình báo nguồn mở trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp hôm 23/9 cho thấy 2-3 máy bay P-8 Poseidon xuất hiện ở sân bay Gardermoen của Na Uy.

Trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24, tài khoản Osinttechnical chỉ ra rằng Hải quân Mỹ đã điều một trong những máy bay P-8 có mặt tại Oslo đến Biển Baltic, gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

may-bay.jpg
Máy bay P-8 Poseidon của Mỹ thực hiện chuyến bay trên Biển Baltic. Ảnh: Flightradar24

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga ở Biển Baltic, phía nam tiếp giáp với Ba Lan, phía bắc và phía đông tiếp giáp với Litva.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Na Uy sau đó đã lên tiếng xác nhận một số máy bay P-8 của Mỹ đã hoạt động tại sân bay Gardermoen để hỗ trợ "hoạt động của đồng minh" ở các khu vực lân cận của Na Uy.

Sự hiện diện của máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường thế trận phòng thủ trên khắp khu vực Baltic sau một loạt sự cố liên quan đến máy bay và máy bay không người lái tại khu vực này.

Boeing P-8A Poseidon là máy bay tuần tra trên biển tầm xa thế hệ mới, thực hiện nhiệm vụ chống ngầm (ASW), chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát của Hải quân Mỹ.

Máy bay có trọng lượng rỗng 62,7 tấn, trọng lượng tối đa cất cánh 85,3 tấn. Máy bay có tốc độ hành trình hơn 900 km/h, trần hoạt động 12,5 km, bán kính chiến đấu 3.700 km.

P-8A Poseidon có thể mang theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa, bom rơi tự do, mìn, bom chìm hoặc phao âm trong khoang chứa vũ khí ở phía dưới phần thân trước. Ngoài kho vũ khí chống tàu ngầm, máy bay còn được trang bị radar và thiết bị điện tử mạnh mẽ, có khả năng theo dõi chuyển động cả trên biển và trên đất liền.

Quỳnh Như
Newsweek
#P-8 Poseidon #Mỹ #Nga #Baltic #NATO #Hoạt động quân sự #Máy bay tuần tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục