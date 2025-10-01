Sát thủ săn ngầm P-8 Poseidon của Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga

TPO - Mỹ đã triển khai máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon ở Na Uy, tiến hành các hoạt động trinh sát ở Biển Baltic gần lãnh thổ Nga, theo Newsweek.

Tài khoản Osinttechnical, một trang phân tích tình báo nguồn mở trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp hôm 23/9 cho thấy 2-3 máy bay P-8 Poseidon xuất hiện ở sân bay Gardermoen của Na Uy.

Trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24, tài khoản Osinttechnical chỉ ra rằng Hải quân Mỹ đã điều một trong những máy bay P-8 có mặt tại Oslo đến Biển Baltic, gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Máy bay P-8 Poseidon của Mỹ thực hiện chuyến bay trên Biển Baltic. Ảnh: Flightradar24

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga ở Biển Baltic, phía nam tiếp giáp với Ba Lan, phía bắc và phía đông tiếp giáp với Litva.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Na Uy sau đó đã lên tiếng xác nhận một số máy bay P-8 của Mỹ đã hoạt động tại sân bay Gardermoen để hỗ trợ "hoạt động của đồng minh" ở các khu vực lân cận của Na Uy.

Sự hiện diện của máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường thế trận phòng thủ trên khắp khu vực Baltic sau một loạt sự cố liên quan đến máy bay và máy bay không người lái tại khu vực này.

Boeing P-8A Poseidon là máy bay tuần tra trên biển tầm xa thế hệ mới, thực hiện nhiệm vụ chống ngầm (ASW), chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát của Hải quân Mỹ.

Máy bay có trọng lượng rỗng 62,7 tấn, trọng lượng tối đa cất cánh 85,3 tấn. Máy bay có tốc độ hành trình hơn 900 km/h, trần hoạt động 12,5 km, bán kính chiến đấu 3.700 km.

P-8A Poseidon có thể mang theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa, bom rơi tự do, mìn, bom chìm hoặc phao âm trong khoang chứa vũ khí ở phía dưới phần thân trước. Ngoài kho vũ khí chống tàu ngầm, máy bay còn được trang bị radar và thiết bị điện tử mạnh mẽ, có khả năng theo dõi chuyển động cả trên biển và trên đất liền.