Châu Âu vội điều tàu chiến, trực thăng và radar bảo vệ Copenhagen

TPO - Nhiều nước phương Tây đang góp sức tăng cường bảo đảm an ninh cho Copenhagen sau khi Đan Mạch liên tục phát hiện máy bay không người lái trên vùng biển Baltic và Scandinavia.

Tàu khu trục Đức FGS Hamburg cập cảng Copenhagen. Ảnh: Military USA

Các hệ thống chống máy bay không người lái, radar tiên tiến, tàu khu trục Đức, trực thăng Pháp và binh lính được điều động để bảo vệ các hội nghị của Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô của Đan Mạch trong tuần này.

Việc máy bay không người lái xuất hiện ở các cơ sở quân sự và sân bay dân sự khiến Đan Mạch quyết định đóng cửa không phận với máy bay không người lái dân sự trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày 29/9.

Tại Na Uy, chính quyền cho biết các chuyến bay hôm 28/9 phải chuyển hướng do những máy bay không người lái xuất hiện ở các sân bay.

Đan Mạch gọi các máy bay không người lái là một phần của "cuộc tấn công hỗn hợp", nhưng giới chức nước này chưa cáo buộc bên nào chịu trách nhiệm.

Bất kể ai đứng sau những vụ xâm nhập này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét nghiêm túc mối đe dọa tiềm tàng từ máy bay không người lái.

Ngày 29/9, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo nước này quyết định giao cho lực lượng vũ trang nhiệm vụ hỗ trợ Đan Mạch tăng cường năng lực chống máy bay không người lái quân sự.

Cụ thể, Thụy Điển điều đơn vị có năng lực chống máy bay không người lái hỗ trợ cảnh sát Đan Mạch bảo vệ hội nghị ở Copenhagen.

Thụy Điển cũng sẽ cho Đan Mạch mượn một số hệ thống radar mạnh trong thời gian nhất định.

"Đây là một trong những hệ thống radar tốt nhất thế giới. Đây là công nghệ của Thụy Điển mà chúng tôi thực sự có thể tự hào. Các hệ thống radar đã được gửi đến hôm qua", Thủ tướng Kristersson cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo Đức đã triển khai khinh hạm phòng không lớp Sachsen FGS Hamburg tới Copenhagen.

"Con tàu sẽ góp phần tăng cường khả năng giám sát không phận của Đan Mạch liên quan đến hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới tại Copenhagen", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đan Mạch nêu rõ.

Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của NATO nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái. Nỗ lực này được triển khai từ đầu năm nay, ban đầu để ứng phó với một số trường hợp cáp ngầm bị cắt do hành vi nghi ngờ phá hoại.

Đức cũng cung cấp cho Đan Mạch năng lực chống máy bay không người lái cỡ nhỏ. Pháp điều động 35 nhân viên, một trực thăng Fennec và các thiết bị chống máy bay không người lái tới Đan Mạch.

Trong bối cảnh châu Âu tăng cường bảo vệ không phận trên bầu trời Copenhagen, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky kêu gọi thiết lập "lá chắn" chống máy bay không người lái để bảo vệ bầu trời NATO.