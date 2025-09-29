Đan Mạch điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện vật thể lạ

TPO - Truyền thông Đan Mạch đưa tin lực lượng không quân nước này đã điều động một máy bay chiến đấu sau khi phát hiện vật thể lạ - nghi là máy bay không người lái, trên Biển Baltic.

Trang TV2 đưa tin, ngày 28/9, Không quân Đan Mạch đã điều động một máy bay chiến đấu đến Biển Baltic sau khi phát hiện hoạt động nghi là máy bay không người lái. Quyết định này được đưa ra sau khi người dân ghi nhận những vật thể lạ trên bầu trời.

Cảnh sát viên Thomas Elsgard, thuộc Sở Cảnh sát Bornholm cho biết một máy bay chiến đấu đã bay qua hòn đảo này và sau đó quay trở lại.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch chưa đưa ra tuyên bố chính thức về hoạt động nói trên.

Cùng ngày, Reuters đưa tin, Chính phủ Đan Mạch ban hành lệnh cấm bay dân sự đối với máy bay không người lái trên toàn quốc từ ngày 29/9 đến 3/10, trùng thời điểm nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và hội nghị Cộng đồng chính trị châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết: "Chúng ta hiện đang ở trong tình huống an ninh phức tạp. Cần phải đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho lực lượng vũ trang và cảnh sát khi họ chịu trách nhiệm về an ninh trong suốt hội nghị thượng đỉnh EU".

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố đang tăng cường sự hiện diện trên Biển Baltic với nhiều loại khí tài để ứng phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái.