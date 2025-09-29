Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Đan Mạch điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện vật thể lạ

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Đan Mạch đưa tin lực lượng không quân nước này đã điều động một máy bay chiến đấu sau khi phát hiện vật thể lạ - nghi là máy bay không người lái, trên Biển Baltic.

Trang TV2 đưa tin, ngày 28/9, Không quân Đan Mạch đã điều động một máy bay chiến đấu đến Biển Baltic sau khi phát hiện hoạt động nghi là máy bay không người lái. Quyết định này được đưa ra sau khi người dân ghi nhận những vật thể lạ trên bầu trời.

Cảnh sát viên Thomas Elsgard, thuộc Sở Cảnh sát Bornholm cho biết một máy bay chiến đấu đã bay qua hòn đảo này và sau đó quay trở lại.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch chưa đưa ra tuyên bố chính thức về hoạt động nói trên.

danmach.jpg

Cùng ngày, Reuters đưa tin, Chính phủ Đan Mạch ban hành lệnh cấm bay dân sự đối với máy bay không người lái trên toàn quốc từ ngày 29/9 đến 3/10, trùng thời điểm nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và hội nghị Cộng đồng chính trị châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết: "Chúng ta hiện đang ở trong tình huống an ninh phức tạp. Cần phải đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho lực lượng vũ trang và cảnh sát khi họ chịu trách nhiệm về an ninh trong suốt hội nghị thượng đỉnh EU".

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố đang tăng cường sự hiện diện trên Biển Baltic với nhiều loại khí tài để ứng phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái.

Quỳnh Như
Tass
#Đan Mạch #tiêm kích #vật thể lạ #Biển Baltic #cấm bay UAV #an ninh quốc gia #NATO

Xem thêm

Cùng chuyên mục