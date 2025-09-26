Hungary điều tiêm kích chặn năm máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic

TPO - Trong khuôn khổ nhiệm vụ phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hai máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Không quân Hungary đã được điều động để chặn năm máy bay quân sự của Nga trên Biển Baltic.

Bộ Tư lệnh Không quân NATO đưa tin, ngày 25/9, hai máy bay chiến đấu Gripen của Không quân Hungary đã được điều động để chặn năm máy bay quân sự của Nga trên Biển Baltic.

"Các máy bay quân sự Nga, bao gồm ba chiếc MiG-31, một chiếc Su-30 và một chiếc Su-35 đã bay qua Biển Baltic gần không phận Latvia. Máy bay chiến đấu Gripen của Hungary đã cất cánh từ căn cứ không quân Siauliai ở Litva để chặn các máy bay này", tuyên bố của Bộ Tư lệnh Không quân NATO nêu rõ, đồng thời mạnh rằng, Hungary đã thể hiện cam kết của liên minh trong việc bảo vệ vùng Baltic cũng như sườn phía đông.

Hungary điều tiêm kích chặn máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic. Ảnh: Bộ Tư lệnh Không quân NATO

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các sự cố liên quan đến máy bay quân sự nghi của Nga, bao gồm một số vụ vi phạm không phận của các nước NATO và vụ bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan trong những tuần gần đây.

Được biết, trước đó, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo phát hiện hai máy bay ném bom Tu-95 và hai máy bay chiến đấu Su-35 của Nga gần Alaska vào ngày 24/9. Bộ này ngay lập tức điều động một máy bay cảnh báo sớm E-3, bốn tiêm kích F-16 và bốn máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 để ngăn chặn máy bay Nga.