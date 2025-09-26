Thổ Nhĩ Kỳ điều 'radar bay' giám sát sườn phía Đông NATO

TPO - Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không AWACS tới Litva. Động thái này cho thấy thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường phòng thủ tại khu vực Baltic sau một loạt các vụ vi phạm không phận.

Bloomberg dẫn nguồn tin từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm (25/9) cho biết: "Đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không AWACS, có khả năng phát hiện máy bay không người lái bay thấp và các vật thể khác mà radar mặt đất không phát hiện được đến Litva".

Động thái này liên quan đến các biện pháp phòng thủ tăng cường của NATO ở khu vực Baltic sau một loạt những vụ vi phạm không phận NATO được ghi nhận gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene sau đó đã xác nhận việc triển khai, bà cho biết: "AWACS thực sự ấn tượng, không ngạc nhiên khi nó được ví như ‘Đôi mắt trên bầu trời’ của NATO".

Bà cũng lưu ý rằng, Tây Ban Nha sẽ triển khai máy bay chiến đấu tới Litva để tham gia nhiệm vụ tuần tra và phòng không luân phiên, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này triển khai nhiệm vụ tại vùng Baltic.

Trước đó, vào hôm thứ Ba (23/9), phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 80 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, NATO nên bắn hạ máy bay vi phạm không phận.

Cũng trong ngày 23/9, tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng thư ký Mark Rutte cho biết, NATO sẽ quyết định có nên sử dụng vũ trang chống lại máy bay hoặc máy bay không người lái vi phạm không phận hay không dựa trên thông tin tình báo thời gian thực và mức độ đe dọa mà chúng có thể gây ra.

Ông nhấn mạnh rằng, lực lượng chung của NATO tại châu Âu, do Tổng tư lệnh Alexus Grynkewich chỉ huy, có toàn quyền và trách nhiệm cũng như mọi khả năng để đưa ra quyết định.