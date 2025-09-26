Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tàu sân bay Phúc Kiến - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng điện từ, sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Năm (25/9), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Tiểu Cương cho biết: "Việc đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào hoạt động 'không còn xa'. Các cuộc thử nghiệm và huấn luyện tàu đang được tiến hành theo kế hoạch".

Ông cũng lưu ý rằng, gần đây, ba dòng máy bay trên tàu sân bay là J-15T, J-35 và KJ-600 đã thực hiện thành công việc cất hạ cánh bằng máy phóng trên tàu Phúc Kiến. Điều này cho thấy tàu có khả năng phóng và thu hồi bằng máy phóng điện từ, đặt nền tảng vững chắc cho việc tích hợp các loại máy bay trên tàu sân bay. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tàu Phúc Kiến của Trung Quốc.

phuckien.jpg

Tàu Phúc Kiến mang số hiệu 18, là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trong nước. Được đóng tại xưởng đóng tàu Giang Nam, tàu sân bay Phúc Kiến hạ thủy vào tháng 6/2022 và bắt đầu thử nghiệm trên biển tháng 5/2024.

Theo Army Recognition, tàu có chiều dài 316 mét, rộng 76 mét và lượng giãn nước đầy tải ước tính từ 80.000 đến 85.000 tấn. Tàu có kích thước tương đương với lớp Kitty Hawk của Mỹ.

Phúc Kiến cũng là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng máy phóng điện từ, một thiết bị cho phép máy bay tăng tốc trước khi cất cánh khỏi tàu.

Được biết, con tàu được trang bị ba máy phóng điện từ, một sàn đáp góc cạnh để hạ cánh có hãm và một nhà chứa máy bay lớn bên trong. Phi đội máy bay dự kiến sẽ có hơn 50 chiếc, trong đó có ít nhất 40 máy bay chiến đấu và 12 trực thăng. Dự kiến bao gồm máy bay chiến đấu đa năng J-15T, biến thể tác chiến điện tử J-15D, máy bay tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-600.

Quỳnh Như
Global Times
