Trung Quốc phô diễn loạt máy bay, tiêm kích trên tàu sân bay Phúc Kiến

TPO - Máy bay chiến đấu J-15T, tiêm kích tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 mới đây đã thực hiện thành công các đợt huấn luyện cất và hạ cánh bằng hệ thống phóng điện từ trên sân bay Phúc Kiến, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và phát triển Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm thứ Hai (22/9) thông báo, tàu sân bay đầu tiên được trang bị máy phóng điện từ của Trung Quốc - Phúc Kiến, đã đạt được bước đột phá lớn khi tổ chức huấn luyện cất cánh và hạ cánh cho máy bay chiến đấu hạng nặng J-15T, máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

"Trong quá trình thử nghiệm và huấn luyện, các phi công Hải quân Trung Quốc đã thực hiện thành công các chuyến cất cánh và hạ cánh với ba loại máy bay khác nhau trên tàu sân bay Phúc Kiến. Kết quả này cho thấy hệ thống máy phóng và hãm điện từ do Trung Quốc tự phát triển hoạt động hiệu quả và tương thích với nhiều loại máy bay. Thành công này không chỉ khẳng định khả năng của tàu Phúc Kiến, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc tích hợp đa dạng phương tiện bay trong tương lai", theo Hải quân PLA.

Hải quân PLA nhấn mạnh, hoạt động này cho thấy tàu sân bay Phúc Kiến đã đạt được năng lực phóng và thu hồi máy bay bằng hệ thống máy phóng điện từ. Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong quá trình phát triển tàu sân bay nội địa, đồng thời đánh dấu một cột mốc trong tiến trình hiện đại hóa và chuyển đổi lực lượng Hải quân Trung Quốc.

Bình luận về vấn đề này, ông Zhang Jun She - chuyên gia quân sự hàng đầu Trung Quốc, cho biết: "Các máy bay J-35, J-15T, J-15D và KJ-600 đều đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày 3/9. Thông báo chính thức về việc phóng và hạ cánh thành công bằng máy phóng của J-35, J-15T và KJ-600 càng khẳng định năng lực tác chiến có hệ thống của đội hình tàu sân bay".

Chuyên gia Zhang Jun She cho biết, J-35 là máy bay chiến đấu thế hệ mới hoạt động trên tàu sân bay do Trung Quốc tự phát triển. Đây là trang bị mang tính biểu tượng cho sự chuyển đổi của Hải quân PLA từ lực lượng phòng thủ biển gần sang lực lượng phòng thủ biển xa. Được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, J-35 cũng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công khác nhau vào các mục tiêu trên biển và trên bộ.

Việc đưa tiêm kích tàng hình J-35 vào biên chế đánh dấu bước chuyển mình của Hải quân PLA trong việc bước vào kỷ nguyên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trên tàu sân bay, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, sở hữu năng lực này.

Ông Zhang nhận định, khả năng tàng hình và ưu thế tác chiến trên không của J-35, khi kết hợp với năng lực mang tải trọng lớn và khả năng tấn công của tiêm kích hạng nặng J-15T, sẽ nâng cao đáng kể khả năng tấn công của biên đội tàu sân bay. Sự kết hợp giữa máy bay J-35 và J-15T trên tàu sân bay tối đa hóa tiềm năng hoạt động của phi đội máy bay, nâng cao khả năng tác chiến trên biển xa của đội hình tàu sân bay Trung Quốc.

Về máy bay cảnh báo sớm KJ-600, ông Zhang cho biết, so với các trực thăng cảnh báo sớm cũng như các radar tầm xa đặt trên tàu khu trục và khinh hạm trong đội hình hộ tống trước đây, KJ-600 sở hữu ưu thế vượt trội về trần bay, tầm hoạt động và độ chính xác trong phát hiện mục tiêu. Được ví như "đôi mắt" và "bộ não" trên không của đội hình tàu sân bay, KJ-600 đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường năng lực cảnh báo sớm, phát hiện tầm xa, cũng như năng lực chỉ huy - kiểm soát tác chiến.

Sự xuất hiện của KJ-600 giúp nâng cao đáng kể khả năng tổng thể của nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc, đặc biệt trong môi trường tác chiến biển xa, nơi yêu cầu mức độ nhận thức tình huống và phản ứng nhanh vượt trội.