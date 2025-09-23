Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Trung Quốc phô diễn loạt máy bay, tiêm kích trên tàu sân bay Phúc Kiến

Quỳnh Như

TPO - Máy bay chiến đấu J-15T, tiêm kích tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 mới đây đã thực hiện thành công các đợt huấn luyện cất và hạ cánh bằng hệ thống phóng điện từ trên sân bay Phúc Kiến, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và phát triển Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm thứ Hai (22/9) thông báo, tàu sân bay đầu tiên được trang bị máy phóng điện từ của Trung Quốc - Phúc Kiến, đã đạt được bước đột phá lớn khi tổ chức huấn luyện cất cánh và hạ cánh cho máy bay chiến đấu hạng nặng J-15T, máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

"Trong quá trình thử nghiệm và huấn luyện, các phi công Hải quân Trung Quốc đã thực hiện thành công các chuyến cất cánh và hạ cánh với ba loại máy bay khác nhau trên tàu sân bay Phúc Kiến. Kết quả này cho thấy hệ thống máy phóng và hãm điện từ do Trung Quốc tự phát triển hoạt động hiệu quả và tương thích với nhiều loại máy bay. Thành công này không chỉ khẳng định khả năng của tàu Phúc Kiến, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc tích hợp đa dạng phương tiện bay trong tương lai", theo Hải quân PLA.

Hải quân PLA nhấn mạnh, hoạt động này cho thấy tàu sân bay Phúc Kiến đã đạt được năng lực phóng và thu hồi máy bay bằng hệ thống máy phóng điện từ. Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong quá trình phát triển tàu sân bay nội địa, đồng thời đánh dấu một cột mốc trong tiến trình hiện đại hóa và chuyển đổi lực lượng Hải quân Trung Quốc.

Bình luận về vấn đề này, ông Zhang Jun She - chuyên gia quân sự hàng đầu Trung Quốc, cho biết: "Các máy bay J-35, J-15T, J-15D và KJ-600 đều đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày 3/9. Thông báo chính thức về việc phóng và hạ cánh thành công bằng máy phóng của J-35, J-15T và KJ-600 càng khẳng định năng lực tác chiến có hệ thống của đội hình tàu sân bay".

Chuyên gia Zhang Jun She cho biết, J-35 là máy bay chiến đấu thế hệ mới hoạt động trên tàu sân bay do Trung Quốc tự phát triển. Đây là trang bị mang tính biểu tượng cho sự chuyển đổi của Hải quân PLA từ lực lượng phòng thủ biển gần sang lực lượng phòng thủ biển xa. Được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, J-35 cũng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công khác nhau vào các mục tiêu trên biển và trên bộ.

Việc đưa tiêm kích tàng hình J-35 vào biên chế đánh dấu bước chuyển mình của Hải quân PLA trong việc bước vào kỷ nguyên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trên tàu sân bay, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, sở hữu năng lực này.

Ông Zhang nhận định, khả năng tàng hình và ưu thế tác chiến trên không của J-35, khi kết hợp với năng lực mang tải trọng lớn và khả năng tấn công của tiêm kích hạng nặng J-15T, sẽ nâng cao đáng kể khả năng tấn công của biên đội tàu sân bay. Sự kết hợp giữa máy bay J-35 và J-15T trên tàu sân bay tối đa hóa tiềm năng hoạt động của phi đội máy bay, nâng cao khả năng tác chiến trên biển xa của đội hình tàu sân bay Trung Quốc.

Về máy bay cảnh báo sớm KJ-600, ông Zhang cho biết, so với các trực thăng cảnh báo sớm cũng như các radar tầm xa đặt trên tàu khu trục và khinh hạm trong đội hình hộ tống trước đây, KJ-600 sở hữu ưu thế vượt trội về trần bay, tầm hoạt động và độ chính xác trong phát hiện mục tiêu. Được ví như "đôi mắt" và "bộ não" trên không của đội hình tàu sân bay, KJ-600 đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường năng lực cảnh báo sớm, phát hiện tầm xa, cũng như năng lực chỉ huy - kiểm soát tác chiến.

Sự xuất hiện của KJ-600 giúp nâng cao đáng kể khả năng tổng thể của nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc, đặc biệt trong môi trường tác chiến biển xa, nơi yêu cầu mức độ nhận thức tình huống và phản ứng nhanh vượt trội.

Quỳnh Như
Global Times
#tàu sân bay Phúc Kiến #máy bay chiến đấu Trung Quốc #J-15T #J-35 #KJ-600 #hải quân Trung Quốc #hiện đại hóa hải quân #máy phóng điện từ

Xem thêm

Cùng chuyên mục