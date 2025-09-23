Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tuyên bố tập kích 'rồng lửa' S-400, phá hủy kho đạn dược của Nga

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Ukraine cho biết đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công, phá hủy căn cứ máy bay không người lái, kho đạn dược và hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Hai (22/9) đưa tin, quân đội nước này đã tấn công các kho đạn dược và máy bay không người lái của quân đội Nga ở các khu vực Donetsk và Luhansk.

"Quân đội Nga đã tìm cách phân phối đạn dược cho Tiểu đoàn xe tăng số 17 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 70 gần Bohdanivka, vùng Luhansk và phân bổ hơn 19.000 máy bay không người lái cho các đơn vị ở vùng Donetsk", thông báo của cơ quan này nêu rõ.

s-400.jpg

Theo báo cáo, các xe tải của Nga được cho là đã vận chuyển hàng chục nghìn quả mìn, lựu đạn, đạn xe tăng, đạn pháo và các loại đạn dược khác đến kho dã chiến của trung đoàn xe tăng. Trong khi đó, lô hàng máy bay không người lái bao gồm nhiều loại như Molniya, Boomerang, Vandal Novgorodsky, Gorynych,...cùng các thiết bị đi kèm như pin, mô-đun liên lạc.

Cũng trong ngày 22/9, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine xác nhận đã tập kích tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở tỉnh Kaluga, phá hủy một bệ phóng và một radar.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Ukraine #Nga #S-400 #tấn công #đạn dược #Donetsk #Luhansk #xung đột Nga-Ukraine #kho UAV

Xem thêm

Cùng chuyên mục