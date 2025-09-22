Estonia đề nghị triệu tập khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ máy bay xâm nhập không phận

TPO - Bộ Ngoại giao Estonia hôm Chủ nhật (21/9) thông báo đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau vụ ba máy bay Nga xâm phạm không phận nước này.

"Vào thứ Hai (22/9), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi máy bay Nga xâm phạm không phận Estonia", Bộ Ngoại giao Estonia cho biết.

Đây là lần đầu tiên sau 34 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, Estonia chính thức kháng cáo lên Hội đồng Bảo an.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, trong một tuyên bố cho biết, việc máy bay Nga xâm phạm không phận Estonia đã đặt ra thách thức đối với các nguyên tắc an ninh của Liên Hợp Quốc và cần được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an. Ông nhận định sự việc này nằm trong xu hướng gia tăng căng thẳng ở châu Âu, đồng thời nhắc đến các vụ xâm phạm không phận gần đây tại Ba Lan và Romania.

Theo Ngoại trưởng Estonia, những sự cố như vậy có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực và cần có phản ứng quốc tế phù hợp. Ông Margus Tsahkna cũng cho rằng các hành động vi phạm không phận không phù hợp với nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, đặc biệt là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

"Hành động của Nga không phù hợp với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không thể chấp nhận được đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào khác của tổ chức này", ông nói.

Vào ngày 19/9, Estonia cáo buộc 3 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga xâm phạm không phận nước này trong 12 phút, mô tả đây là hành động 'chưa từng có'.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal sau đó thông báo Estonia đang yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO, cho phép các quốc gia thành viên thảo luận với đồng minh nếu an ninh của bị đe dọa.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc máy bay chiến đấu của nước này vi phạm không phận Estonia. Bộ này khẳng định, trong suốt chuyến bay, các máy bay Nga không lệch khỏi hành trình đã được phê duyệt và không xâm phạm không phận Estonia. Lộ trình bay của các máy bay nằm trên vùng biển trung lập ở biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3km.