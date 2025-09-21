Tên lửa Iskander của Nga tập kích trận địa 'rồng lửa' S-300 Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/9 công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander phá hủy vị trí của hệ thống phòng không S-300PS của Ukraine tại Progress, vùng Chernihiv.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hình ảnh trinh sát trên không cho thấy vị trí tên lửa đất đối không (SAM) đã bị phá huỷ bởi một tên lửa Iskander mang đầu đạn chùm.

Đòn tập kích đã vô hiệu hóa hoàn toàn các thành phần then chốt trong hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm một radar dẫn đường (RPN), hai bệ phóng, một cabin điều khiển chiến đấu và hai phương tiện hỗ trợ. Ngoài ra, vụ nổ thứ cấp cũng gây ra đám cháy lớn tại địa điểm này.

Hiện, Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

S-300 là hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa, với radar tiên tiến, cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó.

S-300PS là phiên bản nâng cấp được phát triển dựa trên S-300. Mỗi hệ thống thường gồm một xe chỉ huy, 3 trạm radar, 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng.

Về hỏa lực, S-300PS sử dụng đạn 5V55R có tầm bắn tới 75 km, nâng cấp từ 47 km của đạn 5V55K, đồng thời có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 10 m đến 27 km.

Mỗi khẩu đội S-300PS có thể hoạt động độc lập nhờ hệ thống chỉ huy điều khiển tích hợp trên xe cơ động, giúp nâng cao khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu.