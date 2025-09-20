Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

40 tên lửa tập kích Ukraine trong một đêm

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine với hơn 600 vũ khí trên không, trong đó bao gồm 40 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Đêm ngày 19, rạng sáng 20/9, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine. Theo thống kê từ Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 579 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử), 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 32 tên lửa hành trình Kh-101.

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ các hướng Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo và Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Yeysk, Crimea và Saratov.

image.jpg

Trong cuộc tấn công, Nga đã sử dụng chiến thuật truyền thống - tấn công đồng thời vào nhứng mục tiêu cụ thể bằng một số lượng lớn tên lửa và UAV các loại. Do đó, ngoài sử dụng hệ thống phòng không, Ukraine đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 để ngăn chặn các cuộc không kích của đối phương. Tổng cộng 552 máy bay không người lái, 2 tên lửa đạn đạo Iskander, 29 tên lửa hành trình Kh-101 đã bị các lực lượng Ukraine bắn hạ và vô hiệu hóa.

Không quân Ukraine lưu ý rằng: "Tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng 23 UAV đã tấn công vào 10 địa điểm, các mảnh vỡ rơi xuống 10 địa điểm khác".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố cho biết: "Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các khu vực Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy và Kharkiv. Mục tiêu của đối phương là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự".

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, vụ không kích của Nga đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông kêu gọi các nước phương Tây "cùng nhau hành động" bằng việc tăng cường phòng không, tăng nguồn cung cấp vũ khí và mở rộng các lệnh trừng phạt đối Nga.

Trong một diễn biến liên quan, thời điểm Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine, Không quân Ba Lan cùng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận.

Vụ tấn công xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, buộc nước này phải bắn hạ trên lãnh thổ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Ba Lan tiến hành bắn hạ UAV có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Nga tấn công Ukraine #tấn công tên lửa #UAV #xung đột Nga-Ukraine #phòng không Ukraine #tấn công quy mô lớn #bảo vệ không phận #F-16 #máy bay chiến đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục