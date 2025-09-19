Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine lên kế hoạch sản xuất 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine cho biết nước này đặt mục tiêu sản xuất 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Năm (18/9), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết mục tiêu của Ukraine là đảm bảo khả năng triển khai ít nhất 1.000 máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mỗi ngày.

"Chúng tôi đặt mục tiêu 1.000 máy bay không người lái. Đây không chỉ là mục tiêu đơn thuần, mà là điều cần thiết để đánh chặn hiệu quả tất cả máy bay không người lái của Nga. Chúng tôi hiểu rằng, 800 máy bay không người lái mỗi đêm là số lượng mà quân đội Nga đang triển khai. Do đó, Ukraine cần có ít nhất 1.000 máy bay không người lái đánh chặn để đẩy lùi các cuộc tấn công từ Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

uav.jpg
Ảnh minh họa.

Theo ông Shmyhal, con số này sẽ sớm đạt được trong tương lai.

Quan chức Ukraine lưu ý rằng, việc sản xuất 1.000 máy bay không người lái không phải là vấn đề đối với Ukraine.

"Chúng ta có thể đạt đến con số này rất nhanh. Thậm chí là ngay bây giờ. Vấn đề nằm ở số lượng hệ thống kiểm soát mặt đất, radar và các yếu tố khác, bao gồm cả hệ thống dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI)", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, việc vận hành UAV phải gắn liền với sự phối hợp chặt chẽ trong một hệ thống phòng thủ tổng thể, bao gồm radar và các hệ thống tác chiến điện tử. Đây là một tổ hợp quy mô lớn, nên quá trình triển khai sẽ cần thời gian.

Ông Shmyhal không tiết lộ thông tin chi tiết về các loại máy bay không người lái hoặc khung thời gian triển khai toàn bộ dự án, nhưng lưu ý rằng Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển và sản xuất UAV của riêng nước này.

Trong một diễn biến mới, truyền thông Ukraine ngày 19/9 đưa tin, một số thiết bị quân sự đầu tiên được cung cấp theo thỏa thuận giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên (PURL) đã đến Ukraine và sẽ sớm có thêm nhiều đợt giao hàng nữa.

Theo giới quan sát, các thiết bị vũ khí này dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Nga.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #máy bay không người lái #UAV #phòng thủ Ukraine #Nga #sản xuất UAV #hệ thống phòng thủ

