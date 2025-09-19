Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chủ tịch Kim Jong Un giám sát thử nghiệm máy bay không người lái, Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự mới

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) và yêu cầu tăng cường uy lực của loại vũ khí này bằng trí tuệ nhân tạo.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim hài lòng với kết quả thử nghiệm máy bay tấn công không người lái Kumsong và một máy bay trinh sát không người lái, đồng thời phê duyệt kế hoạch tăng cường hơn nữa năng lực của các UAV.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên đưa tin về máy bay không người lái dòng Kumsong.

pyh2025091902880031500-p4.jpg
Máy bay không người lái tấn công mục tiêu trong cuộc thử nghiệm. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025091902510031500-p4.jpg
(Ảnh: Yonhap)
pyh2025091902520031500-p4.jpg
(Ảnh: Yonhap)

Hãng KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết, việc tăng cường trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng hoạt động của các hệ thống vũ khí không người lái nên là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Ông nhấn mạnh, máy bay không người lái đã nổi lên như một vũ khí quân sự chủ chốt trong chiến tranh hiện đại.

Trước đó, ông Kim từng giám sát một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử với công nghệ AI hồi tháng 3.

pyh2025091902420031500-p4.jpg
pyh2025091902430031500-p4.jpg
pyh2025091902450031500-p4.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc thử nghiệm. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025091902530031500-p4.jpg
pyh2025091902620031500-p4.jpg
(Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên đã và đang tập trung phát triển máy bay không người lái, đặc biệt là kể từ khi nước này đưa quân đến Nga để hỗ trợ lực lượng Nga đối phó với quân đội Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc thử nghiệm máy bay không người lái mới nhất của Triều Tiên có thể liên quan đến chính sách phát triển quốc phòng mà Bình Nhưỡng dự kiến công bố tại một đại hội đảng quan trọng, diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Hong Min - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc - cho biết, động thái của Triều Tiên dường như nhằm mục đích phô trương sức mạnh trước các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Seoul và Washington.

"Triều Tiên dường như muốn thể hiện khả năng do thám hoạt động của đối phương, tấn công các căn cứ radar hoặc phòng không lớn", ông lưu ý.

Minh Hạnh
Yonhap, Reuters
#Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #máy bay không người lái #vũ khí không người lái #trí tuệ nhân tạo #AI #Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục