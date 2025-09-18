Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Israel tuyên bố xóa sổ 25 'tòa tháp khủng bố' ở Gaza

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Israel tuyên bố đã phá hủy 25 "tòa tháp khủng bố" ở Gaza, đồng thời cảnh báo Hamas sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt nếu không buông vũ khí và trả tự do cho các con tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Tư (17/9), cho biết: "Khi bắt đầu chiến dịch trên bộ và trao quyền chỉ huy cho các tư lệnh sư đoàn trên chiến trường, 25 tòa tháp khủng bố đã bị phá hủy ở Gaza. Quân đội cho biết động thái này nhằm loại bỏ mối đe dọa từ các tay súng bắn tỉa, phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas, đồng thời kêu gọi người dân di chuyển về phía nam để đảm bảo an toàn".

Quan chức này lưu ý rằng, nếu Hamas không buông vũ khí và trả tự do cho các con tin, Gaza sẽ bị phá hủy.

toa-nha.jpg
IDF tấn công các tòa nhà ở Gaza.

Cũng trong ngày hôm qua (17/9), Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cùng Cơ quan tình báo Shin Bet mở rộng cuộc tấn công thành phố Gaza, nhắm mục tiêu một xưởng sản xuất vũ khí của nhóm vũ trang Hamas tại thành phố.

IDF tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Gaza hôm 17/9.

Ngày 16/9, quân đội Israel đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm kiểm soát thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel hứng chịu áp lực từ gia đình các con tin Hamas và sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức quốc tế.

Trước đó, IDF đã tăng cường các cuộc không kích liên tiếp, phá hủy nhiều tòa nhà dân cư, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Quỳnh Như
