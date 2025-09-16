Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: 'Gaza đang bốc cháy'

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố “Gaza đang bốc cháy”, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào thành phố Gaza trong đêm.

Khói bốc lên sau khi các cuộc không kích của Israel phá hủy một số tòa nhà và tòa tháp cao tầng ở thành phố Gaza ngày 14/9. (Ảnh: Getty Images)

“Gaza đang bốc cháy”, ông Katz viết trên mạng xã hội X. "IDF đang tấn công bằng nắm đấm sắt vào cơ sở hạ tầng của các chiến binh, và binh lính Israel đang chiến đấu dũng cảm để tạo điều kiện cho việc giải cứu con tin, cũng như đánh bại Hamas. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và sẽ không lùi bước, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ”.

IDF chưa xác nhận việc tiến hành các cuộc tấn công trong đêm vào thành phố Gaza.

Phát biểu của ông Katz được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị tới Qatar để khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Quá trình đàm phán đã bị đình trệ sau cuộc không kích của Israel nhằm vào Doha (Qatar) tuần trước, khiến năm thành viên của nhóm chiến binh này và một quan chức an ninh địa phương thiệt mạng.

Phát biểu với các nhà báo trên đường đi, ông Rubio cho rằng cuộc tấn công vào thành phố Gaza đã bắt đầu.

"Như các bạn đã thấy, người Israel đã bắt đầu các hoạt động ở đó. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng chỉ còn rất ít thời gian để đạt được một thỏa thuận", ông Rubio nói.

Tháng trước, nội các an ninh Israel đã phê duyệt kế hoạch chiếm thành phố Gaza - một trong số ít khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của IDF. Động thái này có thể dẫn đến việc Israel tiếp quản hoàn toàn Dải Gaza.

IDF đã liên tục nã pháo vào thành phố Gaza trong nhiều tuần, buộc người dân phải sơ tán hàng loạt. Người dân báo cáo về các cuộc không kích dữ dội vào thành phố Gaza và vùng ngoại ô tối 15/9. Một số người cho rằng xe tăng của IDF đã tiến vào thành phố.

Minh Hạnh
#Dải Gaza #Israel #thành phố Gaza #Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

