Tổng tư lệnh quân đội Ukraine bất ngờ bãi nhiệm hai sĩ quan cấp cao

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã bãi nhiệm chỉ huy của hai quân đoàn vì các thất bại trên chiến trường.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

Tờ Ukrainska Pravda, dẫn lời hai nguồn tin quân sự cấp cao, cho biết tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh bãi nhiệm hai sĩ quan phụ trách Quân đoàn 17 và 20 trong hai tuần qua. Hãng thông tấn Interfax Ukraine cũng đưa ra thông tin tương tự.

Theo các nguồn tin, quyết định của ông Syrskyi có liên quan đến việc lực lượng Ukraine mất các vị trí trong khu vực thuộc trách nhiệm của hai quân đoàn.

Quân đoàn 17, do ông Volodymyr Silenko chỉ huy, đóng quân tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine vừa mất ít nhất một ngôi làng bên bờ sông Dnipro.

Quân đoàn 20, do ông Maksym Kituhin chỉ huy, đóng quân trên ranh giới hành chính giữa Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk ở phía đông và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung, nơi lực lượng Nga đã đạt được một loạt bước tiến, giành được một số ngôi làng.

Interfax cho biết, hai sĩ quan nói trên đã được điều chuyển sang các nhiệm vụ khác. Đây là những thay đổi nhân sự đầu tiên kể từ khi lực lượng Ukraine chuyển sang hệ thống chỉ huy quân đoàn.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/9 tuyên bố, lực lượng nước này đã giành được làng Olhivske ở tỉnh Zaporizhzhia. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao phụ trách các khu vực do Nga kiểm soát trong vùng, nói với hãng thông tấn RIA rằng lực lượng Nga đã vượt qua hàng phòng ngự của Ukraine và giành được khoảng 30 km2 lãnh thổ.