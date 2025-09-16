Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine bất ngờ bãi nhiệm hai sĩ quan cấp cao

Minh Hạnh

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã bãi nhiệm chỉ huy của hai quân đoàn vì các thất bại trên chiến trường.

843902a-e0b5f5c-syrskyj690-4982.jpg
Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

Tờ Ukrainska Pravda, dẫn lời hai nguồn tin quân sự cấp cao, cho biết tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh bãi nhiệm hai sĩ quan phụ trách Quân đoàn 17 và 20 trong hai tuần qua. Hãng thông tấn Interfax Ukraine cũng đưa ra thông tin tương tự.

Theo các nguồn tin, quyết định của ông Syrskyi có liên quan đến việc lực lượng Ukraine mất các vị trí trong khu vực thuộc trách nhiệm của hai quân đoàn.

Quân đoàn 17, do ông Volodymyr Silenko chỉ huy, đóng quân tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine vừa mất ít nhất một ngôi làng bên bờ sông Dnipro.

Quân đoàn 20, do ông Maksym Kituhin chỉ huy, đóng quân trên ranh giới hành chính giữa Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk ở phía đông và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung, nơi lực lượng Nga đã đạt được một loạt bước tiến, giành được một số ngôi làng.

Interfax cho biết, hai sĩ quan nói trên đã được điều chuyển sang các nhiệm vụ khác. Đây là những thay đổi nhân sự đầu tiên kể từ khi lực lượng Ukraine chuyển sang hệ thống chỉ huy quân đoàn.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/9 tuyên bố, lực lượng nước này đã giành được làng Olhivske ở tỉnh Zaporizhzhia. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao phụ trách các khu vực do Nga kiểm soát trong vùng, nói với hãng thông tấn RIA rằng lực lượng Nga đã vượt qua hàng phòng ngự của Ukraine và giành được khoảng 30 km2 lãnh thổ.

Minh Hạnh
Pravda
#Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi #Ukraine #Nga #Zaporizhzhia #Donetsk

Xem thêm

Cùng chuyên mục