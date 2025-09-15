Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí trị giá 50 triệu USD của Nga

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phát hiện và phá hủy thành công hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga tại khu vực Zaporizhzhia.

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 của Nga gần khu định cư Oleksandrivka, Zaporizhzhia. Theo DIU, giá trị của hệ thống này dao động từ 40 đến 50 triệu USD.

Đây không phải lần đầu tiên Ukraine phá hủy các hệ thống Buk-M3 của Nga. Trước đó vào hồi tháng 5 năm nay, lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một hệ thống phòng không tương tự tại mặt trận phía đông.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Buk-M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa Buk, do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Hệ thống này được lực lượng vũ trang Nga đưa vào sử dụng năm 2016.

Hệ thống này được thiết kế để chống lại vô số mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa hành trình, bom thông minh, máy bay trực thăng cũng như máy bay không người lái.

Buk-M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buk-M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn.

Buk-M3 sử dụng tên lửa 9M317M mới với tầm bắn được tăng lên và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795 kg với khối lượng đầu đạn nặng 62 kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70 km, tốc độ 3.000 m/s ở độ cao từ 15 m đến 35 km.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #tập kích #Buk-M3 #Nga #Zaporizhzhia #vũ khí #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục