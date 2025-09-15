Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí trị giá 50 triệu USD của Nga

TPO - Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phát hiện và phá hủy thành công hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga tại khu vực Zaporizhzhia.

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 của Nga gần khu định cư Oleksandrivka, Zaporizhzhia. Theo DIU, giá trị của hệ thống này dao động từ 40 đến 50 triệu USD.

Đây không phải lần đầu tiên Ukraine phá hủy các hệ thống Buk-M3 của Nga. Trước đó vào hồi tháng 5 năm nay, lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một hệ thống phòng không tương tự tại mặt trận phía đông.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Buk-M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa Buk, do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Hệ thống này được lực lượng vũ trang Nga đưa vào sử dụng năm 2016.

Hệ thống này được thiết kế để chống lại vô số mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa hành trình, bom thông minh, máy bay trực thăng cũng như máy bay không người lái.

Buk-M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buk-M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn.

Buk-M3 sử dụng tên lửa 9M317M mới với tầm bắn được tăng lên và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795 kg với khối lượng đầu đạn nặng 62 kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70 km, tốc độ 3.000 m/s ở độ cao từ 15 m đến 35 km.