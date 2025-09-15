Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tung video phá hủy máy bay không người lái triệu đô của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng không của nước này bắn hạ máy bay không người lái trị giá 5 triệu USD của Nga.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, Thiếu tá Robert Brovdi, trong một tuyên bố hôm 14/9 cho biết: "Máy bay không người lái (UAV) Orion trị giá hơn 5 triệu USD đã bị đơn vị Topota thuộc Lữ đoàn tấn công không người lái số 414 của lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy".

Quan chức này lưu ý rằng, Orion chỉ là số ít trong hàng loạt máy bay không người lái mà Ukraine vô hiệu hóa. Trước đó, Lữ đoàn tấn công không người lái số 414 cũng đã phá hủy 1.500 UAV của Nga thuộc nhiều mẫu khác nhau, bao gồm Orlan, ZALA, Supercam, Geran, Gerbera và Lancet.

Orion hay còn gọi là Inokhodets, do hãng Kronstadt chế tạo. UAV này có tốc độ tối đa 200 km/h, trần bay 7.500 m, phạm vi hoạt động 1.440 km. Thời gian bay tối đa của UAV với tải trọng tiêu chuẩn là 24 giờ.

Phiên bản xuất khẩu Orion-E có trọng lượng cất cánh tối đa 1.000 kg, có thể mang theo trọng tải 200 kg.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy bay không người lái Orion có thể mang theo 4 quả bom dẫn đường hoặc 4 tên lửa (bao gồm tên lửa Kh-50, bom UPAB-50, FAB-50, KAB-550.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #UAV #Orion #phòng không #Nga #xung đột Nga-Ukraine #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục