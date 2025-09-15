Ukraine tung video phá hủy máy bay không người lái triệu đô của Nga

TPO - Ukraine công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng không của nước này bắn hạ máy bay không người lái trị giá 5 triệu USD của Nga.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, Thiếu tá Robert Brovdi, trong một tuyên bố hôm 14/9 cho biết: "Máy bay không người lái (UAV) Orion trị giá hơn 5 triệu USD đã bị đơn vị Topota thuộc Lữ đoàn tấn công không người lái số 414 của lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy".

Quan chức này lưu ý rằng, Orion chỉ là số ít trong hàng loạt máy bay không người lái mà Ukraine vô hiệu hóa. Trước đó, Lữ đoàn tấn công không người lái số 414 cũng đã phá hủy 1.500 UAV của Nga thuộc nhiều mẫu khác nhau, bao gồm Orlan, ZALA, Supercam, Geran, Gerbera và Lancet.

Orion hay còn gọi là Inokhodets, do hãng Kronstadt chế tạo. UAV này có tốc độ tối đa 200 km/h, trần bay 7.500 m, phạm vi hoạt động 1.440 km. Thời gian bay tối đa của UAV với tải trọng tiêu chuẩn là 24 giờ.

Phiên bản xuất khẩu Orion-E có trọng lượng cất cánh tối đa 1.000 kg, có thể mang theo trọng tải 200 kg.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy bay không người lái Orion có thể mang theo 4 quả bom dẫn đường hoặc 4 tên lửa (bao gồm tên lửa Kh-50, bom UPAB-50, FAB-50, KAB-550.