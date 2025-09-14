Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tàu chiến, tiêm kích mang tên lửa siêu vượt âm Nga tập trận giữa lúc căng thẳng với phương Tây

Minh Hạnh

TPO - Các máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal đã hoàn thành chuyến bay kéo dài bốn giờ trên vùng biển trung lập của Biển Barents, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Zapad 2025 với Belarus.

Các máy bay chiến đấu Nga tham gia cuộc tập trận Zapad-2025. (Nguồn: Reuters)

Kinzhal (“dao găm” trong tiếng Nga) là tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Nga từng sử dụng loại vũ khí này trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cuộc tập trận Zapad-2025 bắt đầu từ ngày 12/9 và kéo dài đến ngày 16/9.

Các hoạt động trọng tâm của cuộc tập trận là triển khai và phối hợp các nhóm quân để bảo vệ an ninh của Nhà nước Liên bang. Quân nhân Belarus và Nga sẽ thực hành các biện pháp phòng thủ chống lại các cuộc không kích, chống lại các nhóm phá hoại, lập kế hoạch triển khai vũ khí, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik.

Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad, Hạm đội Phương Bắc của Nga đã tiến hành một cuộc diễn tập tên lửa nhằm vào lực lượng đổ bộ đối phương giả định trên Tuyến đường Biển Bắc.

Hạm đội Phương Bắc Nga tham gia tập trận. (Nguồn: Sputnik)

“Sau khi nhận nhiệm vụ đánh bại nhóm tàu ​​chiến của đối phương, một trực thăng hải quân Ka-27 đã cất cánh từ tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk để thực hiện trinh sát trên không, xác định vị trí của lực lượng đổ bộ đối phương và chỉ định mục tiêu”, trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và vài ngày sau khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái bị nghi của Nga trên không phận nước này.

Cuộc tập trận đã khiến Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus vì lo ngại an ninh. Belarus đã mời Ba Lan, Latvia và Litva tham gia quan sát tiến trình tập trận, nhưng các quốc gia này từ chối.

Minh Hạnh
Reuters, Sputnik
