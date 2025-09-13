Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga huy động oanh tạc cơ Tu-22M3, lá chắn Bastion và hàng loạt tàu quân sự tham gia cuộc tập trận Zapad-2025

Minh Hạnh

TPO - Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã thực hiện cuộc không kích vào một mục tiêu giả định trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 với Belarus, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

674a4aed85f5401c93619810.jpg
(Ảnh: Sputnik)

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các phi hành đoàn máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của lực lượng không quân vũ trụ đã thực hiện cuộc không kích ném bom vào một mục tiêu giả định "với mục đích phá vỡ hệ thống điều khiển và phá hủy các cơ sở quan trọng".

Trong cuộc không kích, các phi hành đoàn hoạt động theo cặp. Hoạt động chiến đấu được thực hiện từ độ cao khoảng 1.000 m.

Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa Oniks từ quần đảo Franz Josef Land vào một nhóm đối phương giả định.

Hệ thống tên lửa phòng thủ Bastion được trang bị tên lửa chống hạm siêu vượt âm Oniks có thể bảo vệ bờ biển dài hơn 600 km. Việc triển khai chúng tại các vị trí bắn chỉ mất vài phút. Tên lửa hành trình dẫn đường Oniks bay đến mục tiêu với tốc độ gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh, gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện đại.

Trong một thông báo đưa ra cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 15 tàu thuyền cùng các tàu hỗ trợ của Hạm đội Baltic đã rời khỏi các căn cứ thường trực, và hiện đang tập kết tại các khu vực được chỉ định trên Biển Baltic để tiến hành các hoạt động tác chiến trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad.

Theo kế hoạch, nhóm tàu chiến sẽ thực hành các nhiệm vụ được giao, bao gồm tác chiến chống ngầm, phòng không và chống mìn, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào nhiều mục tiêu trên mặt nước và trên không.

Cuộc tập trận Zapad-2025 bắt đầu từ ngày 12/9 và kéo dài đến ngày 16/9. Sự kiện này đã khiến Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus vì lo ngại an ninh. Belarus đã mời Ba Lan, Latvia và Litva tham gia quan sát tiến trình tập trận, nhưng các quốc gia này từ chối.

Minh Hạnh
Tass
#Nga #Belarus #tập trận Zapad-2025 #Ba Lan #máy bay ném bom #tên lửa siêu vượt âm

