Nga, Belarus tập trận vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik

TPO - Belarus, Nga sẽ thực hành việc triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik trong cuộc tập trận quân sự Zapad-2025 sắp diễn ra tới đây.

Hãng thông tấn BelTA hôm 13/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết, cuộc tập trận chung Nga - Belarus mang tên Zapad-2025 sẽ bao gồm nội dung lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik.

"Đây là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống theo yêu cầu của lãnh đạo Belarus", ông Viktor Khrenin nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng, quân đội Belarus và Nga cũng sẽ thực hành lập kế hoạch sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tập trận chung, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới.

Zapad là hoạt động diễn tập quân sự có từ thời Liên Xô, được Nga và Belarus duy trì, thường là 4 năm một lần. Cuộc diễn tập năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 16/9 tại Belarus.

Cuộc tập trận Zapad-2025 tập trung vào việc triển khai các lực lượng để đảm bảo an ninh cho Nhà nước Liên minh Nga - Belarus. Trong số các nội dung diễn tập, binh sĩ Belarus và Nga dự kiến sẽ thực hành đẩy lùi các cuộc không kích và chiến đấu chống lại các nhóm phá hoại giả định.

Belarus là đồng minh quan trọng của Nga. Tháng 3/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo yêu cầu của Minsk.

Tháng 12/2024, Moscow và Minsk đã ký một thỏa thuận an ninh mới, trong đó có thỏa thuận về khả năng triển khai tên lửa Oreshnik tới Belarus. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết tên lửa có thể được đưa tới Belarus vào nửa cuối năm 2025.

Cuối tháng 1/2025, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố, Belarus sẽ sớm nhận được tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga, và vũ khí này được triển khai gần Smolensk (thành phố của Nga, nằm cách biên giới Belarus khoảng 60km về phía đông). Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tên lửa Oreshnik có thể được đặt ở một nơi khác sau này.