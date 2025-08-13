Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Ukraine sắp có 'tàu mẹ UAV'

Quỳnh Như

TPO - Ukraine sắp được bổ sung một phương tiện mới đầy tiềm năng - thiết bị vận chuyển máy bay không người lái FPV do Quantum Systems chế tạo.

Nền tảng này có tên là Sparta, dự kiến sẽ hoạt động như "tàu sân bay trên không" để đưa máy bay không người lái (UAV) FPV tới các mục tiêu ở khoảng cách xa, hỗ trợ thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Theo thông tin từ Quantum Systems, Sparta có trọng lượng cất cánh tối đa 23kg, trong đó 8kg dành cho 2 UAV FPV; bán kính hoạt động 200 km và thời gian bay từ 6-8 giờ.

uav.jpg
"Tàu mẹ UAV" Sparta.

Nhà sản xuất cũng lưu ý, ngoài máy bay không người lái, Sparta cũng có thể mang theo nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như camera, cho phép sử dụng với nhiệm vụ trinh sát.

"Tàu mẹ UAV" có thiết kế cánh cố định với đuôi hình chữ V và được cung cấp năng lượng bởi động cơ điện. Sparta được phóng lên từ mặt đất bằng một bệ phóng nhỏ gọn.

Florian Seibel, đồng sáng lập kiêm CEO của Quantum Systems, cho biết , ý tưởng về Sparta xuất hiện vào tháng 4 và nguyên mẫu đầu tiên đã được chế tạo vào tháng 6. Trong tháng 7, Sparta đã hoàn tất các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Trước đó, trong một bài đăng về máy bay không người lái trên mạng xã hội, ông Seibel đã thêm hashtag "madeinUkraine", điều này làm dấy lên đồn đoán rằng sản phẩm mới sẽ được sản xuất tại Ukraine.

Trong khi đó, trang tin Hartpunkt của Đức đưa tin, việc sản xuất hàng loạt Sparta dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025, mặc dù trang tin này không nêu rõ có bao nhiêu chiếc sẽ được sản xuất trong giai đoạn đầu.

Quỳnh Như
