Thế giới

Google News

Alaska đóng cửa không phận khi hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra

Quỳnh Như

TPO - Mỹ sẽ đóng cửa không phận trên Anchorage, tiểu bang Alaska để chuẩn bị cho cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu (15/8).

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo sẽ đóng cửa không phận trên Anchorage, Alaska vào ngày 15/8 - ngày diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông báo nêu rõ, không phận trên Anchorage sẽ bị đóng trong phạm vi bán kính 50 km và ở độ cao tối đa 5,5 km. Lệnh hạn chế sẽ được dỡ bỏ vào ngày 16/8.

khong-phan.jpg

Biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh trong suốt cuộc hội đàm, đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong năm nay. Việc đóng cửa không phận sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay liên quan đến chuyến thăm.

Chi tiết về các hạn chế tạm thời và đóng cửa không phận sẽ được thông báo cho các hãng hàng không và đơn vị khai thác trong những ngày tới.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15/8 để thảo luận về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẵn sàng mời ông Zelensky tham dự cuộc họp, nhưng các công tác chuẩn bị hiện chỉ tập trung cho cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin.

Nhà Trắng chưa xác nhận chính xác địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Tuy nhiên, tờ New York Times ngày 10/8 dẫn lời Larry Disbrow, một nhà môi giới bất động sản chuyên cho thuê ngắn hạn tại thành phố Anchorage ở Alaska, cho biết ông đã cho mật vụ Mỹ thuê căn nhà 6 phòng để tổ chức cuộc họp.

Tổng thống Trump đã đến thăm Alaska ít nhất 5 lần kể từ khi nhậm chức năm 2017, chủ yếu đến căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage. Cuộc gặp với ông Putin sẽ là chuyến công du chính thức đầu tiên của ông Trump đến tiểu bang này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Alaska #không phận #Nga-Mỹ #hội nghị thượng đỉnh #Trump #Putin #an ninh #thượng đỉnh Nga-Mỹ #xung đột Nga-Ukraine

