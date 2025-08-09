Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hé lộ hình ảnh tiêm kích Mirage 2000-5F mang tên lửa tầm xa SCALP

Quỳnh Như

TPO - Mạng xã hội gần đây đã lan truyền hình ảnh về một máy bay chiến đấu đa năng Mirage 2000-5F tích hợp tên lửa hành trình tầm xa SCALP xuất hiện trên bầu trời Ukraine.

Theo Avia.pro, bức ảnh được công bố cho thấy tiêm kích Mirage 2000-5F được trang bị hai tên lửa hành trình SCALP có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 560 km. Rất có thể Mirage 2000-5F đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu.

Hiện, phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

mb.jpg
Tiêm kích Mirage 2000-5F mang tên lửa tầm xa SCALP.

Trước đó, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay Mirage 2000-5F do Pháp cung cấp đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu, bao gồm cả tấn công các mục tiêu chiến lược. Được trang bị hệ thống dẫn đường và radar hiện đại, máy bay này đã tăng cường đáng kể tiềm lực không quân của Ukraine.

Tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố, Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp. Quan chức này không nêu rõ số lượng máy bay Mirage 2000 được giao trong đợt đầu tiên. Tuy nhiên, các thông tin trước đó từ truyền thông phương Tây cho rằng, Ukraine có thể nhận được ba máy bay như vậy.

Mirage 2000 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4, do nhà sản xuất máy bay Dassault Aviation thiết kế và phát triển. Máy bay phục vụ trong lực lượng không quân Pháp từ năm 1984.

Tiêm kích có thể bay với tốc độ tối đa 2.530 km/h, trần bay 17 km và phạm vi hoạt động lên đến 3.335 km. Mirage 2000 có trọng lượng rỗng 7,5 tấn, tổng trọng lượng cất cánh 17 tấn, được thiết kế để có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau.

Ukraine đã nhận được Mirage 2000-5F - phiên bản cải tiến của Mirage 2000, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Mirage 2000-5F được trang bị hệ thống radar tiên tiến để phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa.

Trong khi đó, SCALP là một biến thể của Storm Shadow với tầm bắn xa hơn, tối đa lên tới 560 km. Tên lửa có chiều dài 5,1 m; đường kính 0.48 m và trọng lượng lên đến 1.300 kg. Trong đó, đầu đạn mà tên lửa mang theo nặng 450 kg đủ sức xuyên phá mục tiêu ở khoảng cách xa.

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực Microturbo TRI 60-30, cung cấp lực đẩy 1.200 lbs. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 0,95 (tương đương 323 m/s).

Tháng 8/2023, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận Kiev đã nhận được tên lửa SCALP từ Pháp.

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, sự xuất hiện của Mirage 2000-5F với tên lửa SCALP có thể mang lại cho Ukraine khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào những cơ sở quan trọng của Nga.

Quỳnh Như
Avia.pro
#Mirage 2000-5F #tên lửa SCALP #Ukraine #máy bay chiến đấu #tấn công chính xác #xung đột Nga-Ukraine #vũ khí tầm xa

Xem thêm

Cùng chuyên mục