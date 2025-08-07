Một thành viên Liên minh châu Âu hủy mua máy bay tàng hình F-35 của Mỹ

TPO - Tây Ban Nha - một thành viên Liên minh châu Âu (EU), thông báo không còn cân nhắc mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và muốn tìm kiếm giải pháp thay thế từ các nhà sản xuất châu Âu.

Tờ El Pais dẫn nguồn tin từ Chính phủ Tây Ban Nha hôm thứ Tư (6/8) cho biết, Madrid đã gác lại kế hoạch mua F-35, loại máy bay do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Động thái này liên quan đến các quy định chi tiêu quốc phòng của EU và lo ngại về việc phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài.

Tháng 4/2025, Chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt kế hoạch quốc phòng trị giá 10 tỷ USD, cam kết chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định chi 85% số tiền đó cho ngành công nghiệp EU đã khiến việc mua máy bay F-35 từ Mỹ trở nên bất khả thi. Thay vào đó, Tây Ban Nha đang xem xét mua máy bay chiến đấu châu Âu để hỗ trợ các nhà sản xuất trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và tối ưu hóa chi phí.



Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cùng ngày xác nhận chính phủ nước này không còn xem xét kế hoạch mua tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo, thay vào đó sẽ cân nhắc giữa sản phẩm của liên doanh Eurofighter hoặc Hệ thống chiến đấu trên không tương lai (FCAS) đang được phát triển.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ. Bộ tác chiến điện tử AN/ASQ-239 cho phép F-35 gây nhiễu radar của đối phương và triển khai các biện pháp đối phó như pháo sáng và mồi nhử để đánh bại tên lửa đang bay tới.

F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...