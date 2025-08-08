Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Israel mở rộng khả năng phòng thủ với 'lá chắn thép' David's Sling nâng cấp

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Israel đầu tuần này thông báo đã hoàn thành một loạt cuộc thử nghiệm bắn đạn thật với hệ thống phòng không David's Sling nâng cấp.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel, các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện bởi Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) phối hợp với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (USMDA).

Các cuộc thử nghiệm bao gồm mô phỏng mối đe dọa trong tương lai, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa, nhằm mục đích tăng cường khả năng phản ứng của hệ thống phòng không trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau.

"Hệ thống David's Sling đã thực hiện thành công một loạt các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật... nâng cao năng lực của hệ thống và cải thiện đáng kể khả năng phản ứng trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau", thông báo của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ.

5511c277-6725-46f0-a728-3efdf7d43d91.png

Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Israel đối mặt với những mối đe dọa trên không ngày càng gia tăng, bao gồm đạn dẫn đường, tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Israel không thông tin chi tiết về các thành phần mới của hệ thống phòng không nhưng khẳng định bản nâng cấp được phát triển để ứng phó linh hoạt trước các mối đe dọa.

David's Sling là hệ thống phòng không được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và UAV, tạo thành lớp phòng thủ trung tâm trong kiến trúc phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng toàn diện của Israel, bao gồm cả hệ thống Arrow, hệ thống Phòng thủ Vòm Sắt và hệ thống Iron Beam trong tương lai.

Tên lửa của hệ thống David's Sling chứa các thiết bị tìm kiếm hồng ngoại và radar chủ động. Hệ thống tìm kiếm chế độ kép này khiến nó khó bị gây nhiễu và đáng tin cậy hơn trong việc đánh chặn một loạt mục tiêu từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tên lửa hành trình tàng hình.

Quỳnh Như
Defense News
#David's Sling #phòng thủ tên lửa Israel #hệ thống phòng không #tên lửa đạn đạo #bảo vệ không phận #phòng thủ tên lửa hiện đại #phòng thủ đa tầng

Xem thêm

Cùng chuyên mục