Israel mở rộng khả năng phòng thủ với 'lá chắn thép' David's Sling nâng cấp

TPO - Bộ Quốc phòng Israel đầu tuần này thông báo đã hoàn thành một loạt cuộc thử nghiệm bắn đạn thật với hệ thống phòng không David's Sling nâng cấp.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel, các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện bởi Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) phối hợp với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (USMDA).

Các cuộc thử nghiệm bao gồm mô phỏng mối đe dọa trong tương lai, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa, nhằm mục đích tăng cường khả năng phản ứng của hệ thống phòng không trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau.

"Hệ thống David's Sling đã thực hiện thành công một loạt các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật... nâng cao năng lực của hệ thống và cải thiện đáng kể khả năng phản ứng trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau", thông báo của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Israel đối mặt với những mối đe dọa trên không ngày càng gia tăng, bao gồm đạn dẫn đường, tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Israel không thông tin chi tiết về các thành phần mới của hệ thống phòng không nhưng khẳng định bản nâng cấp được phát triển để ứng phó linh hoạt trước các mối đe dọa.

David's Sling là hệ thống phòng không được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và UAV, tạo thành lớp phòng thủ trung tâm trong kiến trúc phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng toàn diện của Israel, bao gồm cả hệ thống Arrow, hệ thống Phòng thủ Vòm Sắt và hệ thống Iron Beam trong tương lai.

Tên lửa của hệ thống David's Sling chứa các thiết bị tìm kiếm hồng ngoại và radar chủ động. Hệ thống tìm kiếm chế độ kép này khiến nó khó bị gây nhiễu và đáng tin cậy hơn trong việc đánh chặn một loạt mục tiêu từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tên lửa hành trình tàng hình.