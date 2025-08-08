Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Siêu tàu sân bay của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động

Quỳnh Như

TPO - Đài truyền hình Trung ương CCTV gần đây đã đăng tải đoạn video tiết lộ thông tin mới về tàu sân bay Phúc Kiến - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng máy bay, đồng thời xác nhận con tàu đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi đi vào hoạt động.

Tàu Phúc Kiến mang số hiệu 18, là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trong nước. Được đóng tại xưởng đóng tàu Giang Nam, tàu sân bay Phúc Kiến hạ thủy vào tháng 6/2022 và bắt đầu thử nghiệm trên biển tháng 5/2024.

Theo Army Recognition, tàu có chiều dài 316 mét, rộng 76 mét và lượng giãn nước đầy tải ước tính từ 80.000 đến 85.000 tấn. Tàu có kích thước tương đương với lớp Kitty Hawk của Mỹ trước đây.

Phúc Kiến cũng là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng máy phóng điện từ (CATOBAR), một hệ thống phóng trước đây chỉ được triển khai trên tàu USS Gerald R. Ford của Mỹ. Con tàu được trang bị ba máy phóng điện từ, một sàn đáp góc cạnh để hạ cánh có hãm và một nhà chứa máy bay lớn bên trong. Phi đội máy bay dự kiến sẽ có hơn 50 chiếc, trong đó có ít nhất 40 máy bay chiến đấu và 12 trực thăng. Dự kiến bao gồm máy bay chiến đấu đa năng J-15T, biến thể tác chiến điện tử J-15D, máy bay tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-600.

b16877e4-7ce1-4367-b56d-3e434b6d75fa.png

Theo thông tin do CCTV công bố, đây cũng là lần đầu tiên các máy bay trên tàu sân bay thực hiện cất cánh bằng máy phóng.

Ông Tian Wei, Chỉ huy không quân thuộc tàu sân bay Phúc Kiến cho biết, các đội đang nỗ lực đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch giữa hoạt động nhảy cầu trượt (sky jump) và phóng máy phóng. Mục tiêu là đơn giản hóa quy trình chuyển đổi và đưa các hệ thống mới vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu càng nhanh càng tốt.

"Tàu sân bay Phúc Kiến đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng... Thách thức của chúng tôi là việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhảy cầu sang cất cánh bằng máy phóng, tối ưu hóa và rút ngắn thời gian này để nhanh chóng đạt được khả năng chiến đấu trước khi đưa vào hoạt động", ông Tian Wei nhấn mạnh.

Đây được cho là một phần trong khuôn khổ chiến lược tổng thể mà Trung Quốc gọi là "bộ năm thành phần" các phương tiện hàng không trên tàu sân bay. Bộ thành phần này bao gồm: Máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay chiến đấu đa năng sử dụng hệ thống phóng bằng máy phóng, máy bay cảnh báo sớm, nền tảng tác chiến điện tử và trực thăng chống ngầm. Phúc Kiến dự kiến sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc triển khai cả năm thành phần này trong hoạt động tác chiến.

Những diễn biến mới này một lần nữa cho thấy năng lực hải quân đang được mở rộng của Trung Quốc. Sự xuất hiện của tàu sân bay Phúc Kiến không chỉ đánh dấu sự phát triển của hải quân mà còn định vị là nền tảng trong chiến lược giúp Trung Quốc chinh phục những vùng biển xa hơn.

Quỳnh Như
Army Recognition, SCMP
#tàu sân bay Phúc Kiến #Trung Quốc #hải quân #máy phóng #chiến lược biển xa #tàu chiến Trung Quốc #phi đội máy bay #tàu sân bay #hải quân Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục