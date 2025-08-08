Siêu tàu sân bay của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động

TPO - Đài truyền hình Trung ương CCTV gần đây đã đăng tải đoạn video tiết lộ thông tin mới về tàu sân bay Phúc Kiến - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng máy bay, đồng thời xác nhận con tàu đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi đi vào hoạt động.

Tàu Phúc Kiến mang số hiệu 18, là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trong nước. Được đóng tại xưởng đóng tàu Giang Nam, tàu sân bay Phúc Kiến hạ thủy vào tháng 6/2022 và bắt đầu thử nghiệm trên biển tháng 5/2024.

Theo Army Recognition, tàu có chiều dài 316 mét, rộng 76 mét và lượng giãn nước đầy tải ước tính từ 80.000 đến 85.000 tấn. Tàu có kích thước tương đương với lớp Kitty Hawk của Mỹ trước đây.

Phúc Kiến cũng là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng máy phóng điện từ (CATOBAR), một hệ thống phóng trước đây chỉ được triển khai trên tàu USS Gerald R. Ford của Mỹ. Con tàu được trang bị ba máy phóng điện từ, một sàn đáp góc cạnh để hạ cánh có hãm và một nhà chứa máy bay lớn bên trong. Phi đội máy bay dự kiến sẽ có hơn 50 chiếc, trong đó có ít nhất 40 máy bay chiến đấu và 12 trực thăng. Dự kiến bao gồm máy bay chiến đấu đa năng J-15T, biến thể tác chiến điện tử J-15D, máy bay tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-600.

Theo thông tin do CCTV công bố, đây cũng là lần đầu tiên các máy bay trên tàu sân bay thực hiện cất cánh bằng máy phóng.

Ông Tian Wei, Chỉ huy không quân thuộc tàu sân bay Phúc Kiến cho biết, các đội đang nỗ lực đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch giữa hoạt động nhảy cầu trượt (sky jump) và phóng máy phóng. Mục tiêu là đơn giản hóa quy trình chuyển đổi và đưa các hệ thống mới vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu càng nhanh càng tốt.

"Tàu sân bay Phúc Kiến đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng... Thách thức của chúng tôi là việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhảy cầu sang cất cánh bằng máy phóng, tối ưu hóa và rút ngắn thời gian này để nhanh chóng đạt được khả năng chiến đấu trước khi đưa vào hoạt động", ông Tian Wei nhấn mạnh.

Đây được cho là một phần trong khuôn khổ chiến lược tổng thể mà Trung Quốc gọi là "bộ năm thành phần" các phương tiện hàng không trên tàu sân bay. Bộ thành phần này bao gồm: Máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay chiến đấu đa năng sử dụng hệ thống phóng bằng máy phóng, máy bay cảnh báo sớm, nền tảng tác chiến điện tử và trực thăng chống ngầm. Phúc Kiến dự kiến sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc triển khai cả năm thành phần này trong hoạt động tác chiến.

Những diễn biến mới này một lần nữa cho thấy năng lực hải quân đang được mở rộng của Trung Quốc. Sự xuất hiện của tàu sân bay Phúc Kiến không chỉ đánh dấu sự phát triển của hải quân mà còn định vị là nền tảng trong chiến lược giúp Trung Quốc chinh phục những vùng biển xa hơn.