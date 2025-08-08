Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine liên tục tấn công bán đảo Crimea

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea. Vụ tập kích đã phá hủy ít nhất một tàu đổ bộ và ba trạm radar.

Theo báo cáo từ Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR), phương tiện không người lái do HUR vận hành đã tấn công tàu BK-16 thuộc Dự án 02510 - một tàu đổ bộ tốc độ cao phục vụ các hoạt động ven biển và vận chuyển quân. Vụ tập kích khiến con tàu bốc cháy dữ dội.

Ngoài ra các phương tiện không người lái này cũng phá hủy và làm hư hại một số hệ thống radar thiết yếu thuộc tổ hợp phòng không của Nga trên bán đảo. Trong số đó có Nebo-SVU, một loại radar tầm xa có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo; Podlet-K1, có khả năng xác định mục tiêu bay thấp và 96L6E, một loại radar giám sát trên không di động.

HUR lưu ý rằng, do hệ thống phòng không bị tổn thất nghiêm trọng, Nga bắt đầu ngụy trang các trạm radar bằng các mái vòm bảo vệ đặc biệt. Một trong những cơ sở như vậy đã bị phá hủy trên cao nguyên Ai-Petri, nơi đối phương thiết lập căn cứ cho Trung đoàn Kỹ thuật Vô tuyến số 3.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin một loạt vụ nổ đã xảy ra trên khắp bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 18 máy bay không người lái trên bầu trời Crimea trong khoảng thời gian từ 6h20 đến 10h35 ngày 7/8.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
