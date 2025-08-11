Chuyên gia Trung Quốc hoài nghi, chuyên gia Ấn Độ kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

TPO - Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump “khó có thể giải quyết ngay lập tức cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, học giả Cui Heng của Trung Quốc nói với Hoàn cầu Thời báo. Trong khi đó, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ Ajay Bisaria kỳ vọng đây có thể là một bước ngoặt cho thương mại quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15/8 để thảo luận về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyên gia đang tỏ ra thận trọng khi bình luận về kết quả cuộc gặp, và ông Cui Heng từ Viện Quốc gia Trung Quốc về Trao đổi Quốc tế và Hợp tác Tư pháp SCO cũng không ngoại lệ.

“Ngay cả khi Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đạt được thỏa thuận, thì thỏa thuận này vẫn có thể vấp phải sự phản đối từ châu Âu và Ukraine do những mâu thuẫn sâu sắc tích tụ trong ba năm qua. Việc giải quyết những vấn đề phức tạp như vậy thông qua một cuộc gặp duy nhất giữa hai nhà lãnh đạo là điều khó có thể xảy ra”, tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn lời ông Cui Heng nói.

Một chuyên gia khác - ông Zhao Junjie, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc - cho biết, Mỹ dự định đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong hội nghị sắp tới với Nga. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trực tiếp với Mátxcơva có thể vấp phải sự phản đối không chỉ từ châu Âu và Ukraine, mà còn cả "sự chỉ trích từ nội bộ Mỹ". Ông nhắc lại rằng chính sách của Nhà Trắng đã "gạt châu Âu sang một bên”, gây ra "sự lo ngại sâu sắc" tại Brussels.

Tín hiệu mừng với Ấn Độ

Trong một bài đăng trên tờ Times of India, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ Ajay Bisaria cho biết, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là một bước ngoặt cho thương mại quốc tế và giảm bớt áp lực thuế quan của Washington đối với New Delhi.

Ông Bisaria nói: “Ấn Độ hoan nghênh sáng kiến Alaska. Nếu hội nghị thượng đỉnh Alaska tạo ra dù chỉ một bước đột phá nhỏ về vấn đề Ukraine, nó có thể gây ra một phản ứng dây chuyền: Giảm bớt căng thẳng xuyên Đại Tây Dương, tạo điều kiện cho việc điều chỉnh các lệnh trừng phạt và giảm bớt sức ép thuế quan đối với Ấn Độ”.

Chuyên gia này lưu ý, cuộc đàm phán nếu thất bại có thể càng củng cố lập trường của ông Trump về vấn đề thuế quan. Tuy nhiên, “Ấn Độ nên giữ bình tĩnh, và đàm phán bằng sự kiên quyết, linh hoạt”.

"Chiến thuật của ông Trump là đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể. Những bình luận không mấy tích cực của ông ấy về nền kinh tế Ấn Độ tốt nhất nên được đáp trả bằng sự bình tĩnh, chứ không phải bằng sự phẫn nộ. Mối quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Mỹ, được xây dựng kể từ khi quan hệ đối tác chiến lược được chính thức hóa vào năm 2000, sâu sắc hơn bất kỳ tranh chấp nào", ông Bisaria nhấn mạnh.