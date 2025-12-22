Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quan chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia sẽ gặp nhau để bàn chuyện ngừng bắn

Bình Giang

TPO - Hôm nay (22/12), Ngoại trưởng Thái Lan cho biết các quan chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia sẽ gặp nhau vào ngày 24/12 để thảo luận khả năng nối lại thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, khi cuộc giao tranh biên giới bước sang tuần thứ 3.

thai-lan.jpg
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. (Ảnh: The Nation)

Quyết định được Thái Lan đưa ra trong cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur, nhằm cứu vãn thỏa thuận đình chiến trước đó mà Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Hai nước nhất trí tổ chức đàm phán thông qua Ủy ban biên giới chung - cơ chế song phương đã được thiết lập. Thái Lan đề xuất tổ chức cuộc họp ngay tại biên giới, ở tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow cho biết tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur.

Bộ Quốc phòng Campuchia chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Ông Sihasak cho biết Thái Lan muốn có “lệnh ngừng bắn thực chất”, với cam kết rõ ràng từ phía Campuchia và kế hoạch triển khai chi tiết, đồng thời nhấn mạnh việc rà phá bom mìn là cần thiết để thúc đẩy tiến trình.

“Ngừng bắn không thể chỉ tuyên bố suông, mà cần có thảo luận”, ông nói.

Cuộc họp đặc biệt của ASEAN diễn ra sau 2 tuần giao tranh ác liệt khiến ít nhất 80 người Thái Lan và Campuchia thiệt mạng, hơn nửa triệu người phải sơ tán.

Mỹ và Trung Quốc cũng triển khai các sáng kiến ngoại giao riêng nhằm chấm dứt cuộc xung đột, nhưng đến nay chưa có dấu hiệu thành công. Ông Sihasak cho biết Mỹ và Trung Quốc không tham gia vào quyết định nối lại đàm phán, nhấn mạnh đây là vấn đề để Thái Lan và Campuchia “tự giải quyết”.

Bangkok và Phnom Penh cáo buộc lẫn nhau thực hiện hành động gây hấn khiến thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ.

Các cuộc đấu pháo dữ dội xảy ra tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới trên bộ dài 817 km, từ các khu rừng gần Lào đến các tỉnh ven biển.

Cuộc họp tại Malaysia là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện hai chính phủ kể từ khi giao tranh tái bùng phát hôm 8/12. Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Malaysia kêu gọi ASEAN đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc chấm dứt xung đột.

“ASEAN phải làm mọi điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là hạ nhiệt căng thẳng, mà còn phải tăng cường xây dựng lòng tin giữa các bên xung đột và mở ra không gian đối thoại, bất chấp những khác biệt hiện hữu”, Ngoại trưởng Mohamad Hasan nói.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia ra tuyên bố cáo buộc Thái Lan vi phạm chủ quyền của nước này bằng các hành động mới và khẳng định sẽ bảo vệ lãnh thổ “bằng mọi giá”.

Phía Thái Lan cáo buộc Campuchia nhắm vào thị trấn biên giới và cho biết lại có thêm 1 người lính nữa mất chân do mìn. Thái Lan cáo buộc Campuchia rải mìn mới, vi phạm cam kết trong các điều ước quốc tế, nhưng Phnom Penh bác bỏ cáo buộc.

Bình Giang
Reuters, Khmer Times, The Nation
#Xung đột Thái Lan - Campuchia #Căng thẳng Thái Lan - Campuchia #Giao tranh Thái Lan - Campuchia #Asean

