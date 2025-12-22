Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Israel lo ngại Iran có thể lợi dụng tập trận tên lửa để tấn công

Minh Hạnh

TPO - Israel cảnh báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể lợi dụng một cuộc tập trận tên lửa làm bình phong để tấn công Israel.

ap25339287924154-e1766357086269.jpg
Hình ảnh được Sepahnews cung cấp vào ngày 4/12, cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang phóng một tên lửa trong cuộc tập trận tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. (Ảnh: AP)

Theo Axios, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir đã điện đàm với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) Bradley Cooper vào ngày 20/12, và bày tỏ mối quan ngại của Israel về các cuộc tập trận quân sự của Iran.

Hai quan chức đã gặp nhau ở Tel Aviv một ngày sau đó. Tại cuộc gặp, ông Zamir kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội Mỹ và Israel trong công tác chuẩn bị phòng thủ.

Ông cũng công khai cảnh báo, rằng IDF sẽ “tấn công các đối thủ của Israel ở bất cứ nơi nào cần thiết, trên cả mặt trận gần và xa”.

Axios đưa tin, trích dẫn các nguồn tin Israel và Mỹ, rằng khả năng chịu đựng rủi ro của Israel đã thấp hơn nhiều sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Vì lý do đó, Jerusalem đã đưa ra lời cảnh báo khi phát hiện các động thái liên quan đến tên lửa Iran.

“Xác suất một cuộc tấn công của Iran là dưới 50%, nhưng không ai sẵn sàng mạo hiểm và chỉ nói rằng đó chỉ là một cuộc tập trận,” một nguồn tin Israel cho biết.

Bình luận về nhận định này, nguồn tin Mỹ nói với Axios rằng cộng đồng tình báo Washington chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công của Iran có thể sắp xảy ra.

Theo các nguồn tin được Axios trích dẫn, nguy cơ bùng phát chiến tranh giữa hai nước sẽ đến từ những “tính toán sai lầm”, khi mỗi bên đều cho rằng bên kia đang chuẩn bị tấn công và hành động để phủ đầu.

Sau cuộc xung đột hồi tháng 6 với Israel, kho vũ khí của Iran đã giảm khoảng 50%, chỉ còn lại khoảng 1.500 tên lửa và 200 bệ phóng. Mặc dù đang đẩy mạnh sản xuất, nhưng Tehran được cho là chưa thể khôi phục lượng vũ khí dự trữ trước chiến tranh.

Với tốc độ này, Israel cho rằng chưa cần phải hành động ngay lập tức. Nhưng họ tin rằng vấn đề có thể trở nên cấp bách hơn trong vài tháng tới, và tốc độ tái sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran có thể tăng lên 3.000 quả mỗi năm nếu không được kiểm soát.

“Mối đe dọa từ tên lửa là rất thực tế, và trong cuộc xung đột trước đó, chúng tôi đã không thể ngăn chặn tất cả các tên lửa Iran”, nguồn tin cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng được cho là sẽ trình bày kế hoạch tấn công tiềm tàng mới vào Iran cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm sắp tới của ông tới Mỹ.

Minh Hạnh
Thời báo Israel
