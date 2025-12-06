Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran tập trận phô diễn năng lực, tên lửa và máy bay không người lái đồng loạt khai hỏa

Minh Hạnh

TPO - Bộ phận Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào các mục tiêu mô phỏng ở vùng Vịnh, trong một cuộc tập trận quân sự nhằm chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài.

4nnzpwfb6bo27ixtvl64kxjd3y.jpg
(Ảnh: Reuters)

Cuộc tập trận tại Eo biển Hormuz và Vịnh Oman khai màn hôm 4/12.

Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về vụ phóng các tên lửa hành trình Qadr 110, Qadr 380, Qadr 360, cùng tên lửa đạn đạo 303 vào các mục tiêu giả định ở Vịnh Oman. Máy bay không người lái cũng đồng thời tấn công các căn cứ mô phỏng của đối phương.

Phương Tây coi tên lửa đạn đạo của Iran vừa là mối đe dọa quân sự đối với sự ổn định khu vực, vừa là một cơ chế tiềm tàng cho vũ khí hạt nhân nếu Tehran phát triển chúng.

Trước đó, Iran đã tổ chức một cuộc tập trận chống khủng bố với sự tham gia của các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Cuộc tập trận nhằm mục đích gửi đi thông điệp "hòa bình và hữu nghị" tới các quốc gia láng giềng, đồng thời cảnh báo đối phương rằng "bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt".

Đây là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận của SCO nhằm tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên và đối tác.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #tập trận #tên lửa đạn đạo #tên lửa hành trình #Vịnh Oman

Xem thêm

Cùng chuyên mục