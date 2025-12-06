Iran tập trận phô diễn năng lực, tên lửa và máy bay không người lái đồng loạt khai hỏa

TPO - Bộ phận Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào các mục tiêu mô phỏng ở vùng Vịnh, trong một cuộc tập trận quân sự nhằm chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài.

(Ảnh: Reuters)

Cuộc tập trận tại Eo biển Hormuz và Vịnh Oman khai màn hôm 4/12.

Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về vụ phóng các tên lửa hành trình Qadr 110, Qadr 380, Qadr 360, cùng tên lửa đạn đạo 303 vào các mục tiêu giả định ở Vịnh Oman. Máy bay không người lái cũng đồng thời tấn công các căn cứ mô phỏng của đối phương.

Phương Tây coi tên lửa đạn đạo của Iran vừa là mối đe dọa quân sự đối với sự ổn định khu vực, vừa là một cơ chế tiềm tàng cho vũ khí hạt nhân nếu Tehran phát triển chúng.

Trước đó, Iran đã tổ chức một cuộc tập trận chống khủng bố với sự tham gia của các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Cuộc tập trận nhằm mục đích gửi đi thông điệp "hòa bình và hữu nghị" tới các quốc gia láng giềng, đồng thời cảnh báo đối phương rằng "bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt".

Đây là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận của SCO nhằm tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên và đối tác.