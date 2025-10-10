Tổng thống Vladimir Putin: Israel đề nghị Nga chuyển lời đến Iran

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Israel đã tìm đến Mátxcơva để được hỗ trợ trong việc truyền đạt cam kết hòa bình tới Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Á ở Dushanbe (Tajikistan), Tổng thống Putin nói rằng Mátxcơva đang hợp tác chặt chẽ với Tehran để giảm bớt căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Nga cũng muốn góp phần khôi phục “sự hợp tác mang tính xây dựng” giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

“Chúng tôi tiếp tục duy trì các mối quan hệ dựa trên lòng tin với Israel. Và đã nhận được tín hiệu từ giới lãnh đạo Israel đề nghị chúng tôi truyền đạt tới Iran, rằng Israel cũng cam kết tiếp tục giảm leo thang căng thẳng thay vì đối đầu", Tổng thống Putin nói. “Mátxcơva tin rằng, ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran”.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai bên đã thảo luận về một giải pháp khả thi cho cuộc chiến ở Dải Gaza và các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Điện Kremlin, chương trình hạt nhân của Iran và việc ổn định tình hình ở Syria cũng đã được thảo luận.

Nga đã đề nghị hỗ trợ thiết lập đối thoại giữa Israel và Iran sau những căng thẳng gần đây giữa hai quốc gia. Vào tháng 7, Tổng thống Putin nói với ông Netanyahu rằng Mátxcơva sẵn sàng "đóng góp bằng mọi cách có thể để tìm ra một giải pháp đàm phán" cho những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Putin là một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới đã liên lạc với cả Israel và Iran nhằm xoa dịu căng thẳng ngay sau các cuộc tấn công đầu tiên giữa hai quốc gia vào tháng 6.

Israel và Iran đã không kích qua lại trong 12 ngày. Theo Tổng thống Putin, vào thời điểm đó, Mátxcơva cũng đã đề xuất một số khuôn khổ thỏa hiệp cho tất cả các bên.