Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nhà Trắng muốn cấm máy bay Trung Quốc bay qua Nga khi đến Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cấm máy bay của các hãng hàng không Trung Quốc bay qua Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, nhằm cân bằng cạnh tranh và hỗ trợ các hãng hàng không Mỹ.

11trump-400-tpvf-videosixteenbyn.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Times)

Các hãng hàng không Mỹ từ lâu đã chỉ trích quyết định cho phép các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng không phận Nga trong một số chuyến bay, vì điều này mang lại cho họ lợi thế về thời gian bay ngắn hơn và tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, giúp giảm chi phí.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 9/10 cho biết, "sự mất cân bằng này đã trở thành một yếu tố cạnh tranh đáng kể, gây bất lợi cho các hãng hàng không Mỹ".

Do đó, bộ đang đề xuất cấm các máy bay của các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng không phận Nga “nhằm cân bằng sự chênh lệch giữa các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc”.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến một số chuyến bay đến và đi từ Mỹ do các hãng hàng không Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern khai thác.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho các hãng hàng không Trung Quốc hai ngày để phản hồi đề xuất. Quyết định cuối cùng có thể có hiệu lực sớm nhất là vào tháng 11.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Airlines for America - một nhóm thương mại lớn đại diện cho các hãng hàng không Mỹ - chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ và nhiều hãng hàng không nước ngoài khác bay qua không phận của mình, để trả đũa việc Washington cấm các chuyến bay của Nga qua Mỹ.

Một số hãng hàng không Mỹ trước đó đã nói với chính quyền Tổng thống Trump, rằng các chuyến bay thẳng từ Bờ Đông đến Trung Quốc là không khả thi về mặt kinh tế do chi phí tăng thêm khi không bay qua Nga. Trong một số trường hợp, các hãng hàng không phải để trống một số ghế và giảm lượng hàng hóa do độ dài chuyến bay tăng lên.

Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc đang gia tăng, liên quan đến một loạt các vấn đề kinh tế.

Boeing đang đàm phán để bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc. Đây sẽ là một bước đột phá lớn cho công ty tại thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới, khi các đơn đặt hàng đang bị đình trệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Nga #hãng hàng không Trung Quốc #không phận Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục