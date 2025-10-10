Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ấn Độ chi nửa tỷ đô mua tên lửa siêu nhẹ của Anh

Minh Hạnh

TPO - Anh thông báo đã ký hợp đồng trị giá 468 triệu USD để cung cấp cho quân đội Ấn Độ các tên lửa hạng nhẹ, như một phần của mối quan hệ đối tác quốc phòng và vũ khí ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

bndwbhrcfvjcbgcynwpnngwa7e.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Mumbai ngày 9/10. (Ảnh: Reuters)

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang có chuyến thăm Ấn Độ và gặp Thủ tướng Narendra Modi ở Mumbai.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã ca ngợi tiềm năng của thỏa thuận thương mại được ký kết nhiều tháng trước.

Về thỏa thuận quốc phòng, Chính phủ Anh cho biết hợp đồng mới về Tên lửa Đa năng Hạng nhẹ (LMM) do Thales sản xuất sẽ tạo ra 700 việc làm tại một nhà máy hiện đang sản xuất cùng loại vũ khí này cho Ukraine.

Thales mô tả LMM là giải pháp tiên tiến cho hệ thống phòng không, với độ chính xác, tính linh hoạt và hiệu quả cao khi đối phó với các mối đe dọa khác nhau. LMM có trọng lượng chỉ khoảng 13 kg, tầm bắn hơn 6 km và có thể đạt vận tốc Mach 1.5.

Thỏa thuận này mở đường cho một mối quan hệ đối tác vũ khí sâu rộng hơn giữa Anh và Ấn Độ.

Trong 12 tháng qua, Thủ tướng Anh Starmer đã đẩy mạnh ngành quốc phòng nước này nhằm nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cam kết tăng chi tiêu theo mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như tập trung vào việc giành được các hợp đồng xuất khẩu, chẳng hạn như hợp đồng khinh hạm trị giá 13,5 tỷ đô la gần đây với Na Uy.

Anh cũng cho biết hôm 8/10, rằng nước này đã đạt được một cột mốc mới với Ấn Độ về việc hợp tác cung cấp động cơ chạy bằng điện cho tàu hải quân.

Minh Hạnh
Reuters
#Anh #Ấn Độ #tên lửa #thỏa thuận quốc phòng #hợp tác quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục