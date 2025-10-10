Ấn Độ chi nửa tỷ đô mua tên lửa siêu nhẹ của Anh

TPO - Anh thông báo đã ký hợp đồng trị giá 468 triệu USD để cung cấp cho quân đội Ấn Độ các tên lửa hạng nhẹ, như một phần của mối quan hệ đối tác quốc phòng và vũ khí ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Mumbai ngày 9/10. (Ảnh: Reuters)

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang có chuyến thăm Ấn Độ và gặp Thủ tướng Narendra Modi ở Mumbai.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã ca ngợi tiềm năng của thỏa thuận thương mại được ký kết nhiều tháng trước.

Về thỏa thuận quốc phòng, Chính phủ Anh cho biết hợp đồng mới về Tên lửa Đa năng Hạng nhẹ (LMM) do Thales sản xuất sẽ tạo ra 700 việc làm tại một nhà máy hiện đang sản xuất cùng loại vũ khí này cho Ukraine.

Thales mô tả LMM là giải pháp tiên tiến cho hệ thống phòng không, với độ chính xác, tính linh hoạt và hiệu quả cao khi đối phó với các mối đe dọa khác nhau. LMM có trọng lượng chỉ khoảng 13 kg, tầm bắn hơn 6 km và có thể đạt vận tốc Mach 1.5.

Thỏa thuận này mở đường cho một mối quan hệ đối tác vũ khí sâu rộng hơn giữa Anh và Ấn Độ.

Trong 12 tháng qua, Thủ tướng Anh Starmer đã đẩy mạnh ngành quốc phòng nước này nhằm nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cam kết tăng chi tiêu theo mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như tập trung vào việc giành được các hợp đồng xuất khẩu, chẳng hạn như hợp đồng khinh hạm trị giá 13,5 tỷ đô la gần đây với Na Uy.

Anh cũng cho biết hôm 8/10, rằng nước này đã đạt được một cột mốc mới với Ấn Độ về việc hợp tác cung cấp động cơ chạy bằng điện cho tàu hải quân.