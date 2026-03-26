Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Israel tuyên bố tấn công trung tâm nghiên cứu tàu ngầm duy nhất của Iran

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công một trung tâm nghiên cứu tàu ngầm ở Iran, làm suy yếu đáng kể khả năng chế tạo tàu ngầm của nước này.

image-1774464080741.jpg
(Ảnh: Tasnim)

Cuộc tấn công nhắm vào trung tâm nghiên cứu ở tỉnh Isfahan (miền trung Iran), và đã "hạn chế đáng kể" khả năng "sản xuất các tàu ngầm mới, tiên tiến cho Hải quân Iran, cũng như nâng cấp hạm đội hiện có", IDF tuyên bố.

Theo IDF, đây là trung tâm duy nhất ở Iran chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển tàu ngầm, cũng như các hệ thống hỗ trợ cho Hải quân Iran.

Tehran chưa bình luận về thông tin này.

Cũng trong ngày 25/3, giới chức Israel bác bỏ tuyên bố cho rằng, tên lửa Iran đã bắn trúng nhà máy điện lớn nhất của Israel ở thành phố Hadera.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đã đăng tải video cho thấy một cột khói lớn bốc lên gần nhà máy, mà theo Iran là đã bị trúng tên lửa trong một loạt các cuộc tấn công.

(Nguồn: CNN)

Chính quyền Hadera xác nhận đã có một vụ tấn công xảy ra trong khu vực, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói với CNN, rằng quả đạn phóng từ Iran đã rơi xuống một khu vực trống trải và không trúng nhà máy. Người phát ngôn của Tập đoàn Điện lực Israel (IEC) cũng cho biết, không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng của nhà máy do hỏa lực tên lửa của Iran gây ra.

Sơ tán 163 người từ nhà máy điện hạt nhân Iran

Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom - Alexey Likhachev - cho biết, 163 người đã được sơ tán khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Hiện chỉ còn khoảng 300 nhân viên vẫn ở lại nhà máy.

Nhà máy Bushehr, được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga, nằm trên Vịnh Ba Tư và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trong khu vực.

Một quả đạn pháo đã rơi gần nhà máy vào tuần trước, khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phải kêu gọi các “bên kiềm chế tối đa”, trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu rằng không thể loại trừ khả năng tấn công vào địa điểm này.

CNN, RT
#Mỹ #Iran #Israel #tàu ngầm #tên lửa Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục