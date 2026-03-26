Israel tuyên bố tấn công trung tâm nghiên cứu tàu ngầm duy nhất của Iran

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công một trung tâm nghiên cứu tàu ngầm ở Iran, làm suy yếu đáng kể khả năng chế tạo tàu ngầm của nước này.

Cuộc tấn công nhắm vào trung tâm nghiên cứu ở tỉnh Isfahan (miền trung Iran), và đã "hạn chế đáng kể" khả năng "sản xuất các tàu ngầm mới, tiên tiến cho Hải quân Iran, cũng như nâng cấp hạm đội hiện có", IDF tuyên bố.

Theo IDF, đây là trung tâm duy nhất ở Iran chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển tàu ngầm, cũng như các hệ thống hỗ trợ cho Hải quân Iran.

Tehran chưa bình luận về thông tin này.

Cũng trong ngày 25/3, giới chức Israel bác bỏ tuyên bố cho rằng, tên lửa Iran đã bắn trúng nhà máy điện lớn nhất của Israel ở thành phố Hadera.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đã đăng tải video cho thấy một cột khói lớn bốc lên gần nhà máy, mà theo Iran là đã bị trúng tên lửa trong một loạt các cuộc tấn công.

Chính quyền Hadera xác nhận đã có một vụ tấn công xảy ra trong khu vực, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói với CNN, rằng quả đạn phóng từ Iran đã rơi xuống một khu vực trống trải và không trúng nhà máy. Người phát ngôn của Tập đoàn Điện lực Israel (IEC) cũng cho biết, không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng của nhà máy do hỏa lực tên lửa của Iran gây ra.