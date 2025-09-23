Phái đoàn nghị sĩ Mỹ có cuộc gặp hiếm hoi với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

TPO - Phái đoàn các nghị sĩ Mỹ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên sau 6 năm.

Theo Reuters, phái đoàn lưỡng đảng do nghị sĩ Adam Smith - một thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ - dẫn đầu đã gặp ông Đổng Quân tại Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào ngày 22/9.

“Chúng tôi là phái đoàn đầu tiên của Hạ viện Mỹ đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2019, và chúng tôi tin tưởng rằng cần có các chuyến thăm thường xuyên hơn, các cuộc đối thoại mạnh mẽ hơn”, ông Smith nói. "Chúng tôi muốn mở rộng các kênh liên lạc. Đặc biệt là về các vấn đề quân sự".

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân cho biết, chuyến thăm đánh dấu một giai đoạn "tốt đẹp" trong nỗ lực tăng cường liên lạc Trung - Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bắt tay nghị sĩ Adam Smith. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Đổng Quân phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc điện đàm hôm 19/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách xoa dịu căng thẳng liên quan đến hàng rào thuế quan, quyền sở hữu TikTok, vấn đề Đài Loan…

Đầu tháng này, Bộ trưởng Đổng Quân đã có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ông Hegseth nhấn mạnh, rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, nhưng sẽ bảo vệ các lợi ích quan trọng của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hôm 21/9, các nghị sĩ Mỹ đã được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chào đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Lý nói với ông Smith rằng chuyến đi "phá băng" này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.