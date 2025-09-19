Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc điện đàm

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được tiến triển trong thỏa thuận về TikTok và cam kết sẽ gặp mặt trực tiếp tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Bắc Kinh và Washington dường như đã hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc điện đàm đầu tiên sau ba tháng giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc điện đàm có mang lại thỏa thuận về số phận của ứng dụng video TikTok hay không.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh áp đặt “các hạn chế thương mại đơn phương” đối với Trung Quốc.

Bắc Kinh mô tả đây là một cuộc trao đổi “thẳng thắn và sâu sắc”. Trong đó, ông Tập Cận Bình đã đề cập đến thỏa thuận về mạng xã hội TikTok, tuyên bố rằng Chính phủ Trung Quốc "tôn trọng các quyết định của doanh nghiệp, hoan nghênh các cuộc đàm phán kinh doanh tuân thủ quy tắc thị trường để tìm ra những giải pháp phù hợp với luật pháp Trung Quốc và cân bằng lợi ích”.

Ông Tập cũng bày tỏ hy vọng, Mỹ sẽ tạo ra một "môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử" cho các công ty Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng ông đánh giá cao "việc phê duyệt thỏa thuận TikTok”.

“Tôi vừa hoàn thành một cuộc điện đàm rất hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã đạt được tiến triển về nhiều vấn đề rất quan trọng, bao gồm thương mại, fentanyl, nhu cầu chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, và việc phê duyệt thỏa thuận TikTok”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

"Cuộc điện đàm rất tốt đẹp, chúng tôi sẽ nói chuyện lại qua điện thoại. Tôi đánh giá cao việc phê duyệt TikTok.

Tôi cũng đã nhất trí với Chủ tịch Tập rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc. Tôi có thể sẽ đến Trung Quốc vào đầu năm sau, và Chủ tịch Tập cũng có thể sẽ đến Mỹ vào thời điểm thích hợp", ông Trump nói.

Nhà Trắng hiện chưa công bố thông tin chi tiết về việc “phê duyệt thỏa thuận TikTok”. Bản tóm tắt cuộc gọi do Tân Hoa Xã công bố không tiết lộ liệu có bất kỳ đột phá cụ thể nào đạt được hay không.

Trước đó, Mỹ yêu cầu công ty ByteDance (Trung Quốc) - chủ sở hữu của TikTok - phải thoái vốn khỏi các hoạt động tại Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa tại thị trường Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc, TikTok có khả năng bị cấm tại Mỹ, trừ khi được chuyển giao cho chủ sở hữu Mỹ.