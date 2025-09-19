Gia đình chuyển tiền tiêu vặt, gửi thư tay vào tù cho cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin

TPO - Gia đình cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chuyển cho ông 15.000 baht để chi tiêu trong tù. Hạn mức chi tiêu hằng ngày của ông là 500 baht. Ông chủ yếu sử dụng số tiền này cho thực phẩm và đồ ăn nhẹ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AP)

Ngày 18/9, bà Paetongtarn Shinawatra - con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - đã đến thăm ông Thaksin tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok.

Đây là lần thứ hai ông Thaksin được gặp người thân kể từ khi bắt đầu thụ án. Bà Paetongtarn đi cùng chồng Pitaka Suksawat. Bà Pintongta Shinawatra - chị gái bà Paetongtarn - cũng đi cùng chồng Nuttaphong Kunakornwong.

Khi gia đình ông Thaksin đến trước cổng nhà tù, một nhóm người ủng hộ mặc áo đỏ đã trao cho bà Paetongtarn năm lá bùa hộ mệnh và một bức chân dung của một nhà sư đáng kính.

Họ đề nghị bà giữ lại những món quà này, nói rằng những lá bùa hộ mệnh sẽ ban phước lành cho gia đình Shinawatra. Nhưng bà Paetongtarn đã không mang những lá bùa hộ mệnh vào tù vì bà chưa xin phép quản giáo.

Trong khi đó, bà Pintongta cầm một phong bì trắng có dòng chữ "Ông Thaksin" màu hồng và một hình vẽ nhỏ ở góc. Bà cho biết con gái lớn của bà đã viết thư thay mặt cho cả bảy người cháu của ông Thaksin, vì ông nói rằng ông nhớ các cháu.

Trả lời các phóng viên sau khi rời khỏi nhà tù, bà Paetongtarn tiết lộ chỉ gặp và nói chuyện với ông Thaksin trong 15 phút.

“Hôm nay, chúng tôi về sớm vì bố tôi không khỏe”, bà Paetongtarn nói. “Bố tôi bị huyết áp cao và nói rằng ông ấy cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù đã cắt tóc ngắn nhưng tóc ông ấy vẫn rụng, có thể do căng thẳng. Dù sao thì bố tôi vẫn mỉm cười. Ông ấy nói rằng ông ấy ngủ không ngon nhưng vẫn lạc quan”.

Trong chuyến thăm, gia đình cựu Thủ tướng đã chuyển cho ông 15.000 baht để chi tiêu trong tù. Hạn mức chi tiêu hằng ngày của ông là 500 baht. Ông chủ yếu sử dụng số tiền này cho thực phẩm và đồ ăn nhẹ.

Bà Kanokwan Jiewchuaphan, phó phát ngôn viên Cục Cải huấn, cho biết ông Thaksin sẽ gặp bác sĩ tâm lý trong buổi khám sức khỏe định kỳ cho các tù nhân mới.

Bà cho biết thêm rằng ông thường thức dậy lúc 6h sáng và đi ngủ lúc 21h30. Bữa sáng, ông ăn trứng luộc. Ban ngày, ông chủ yếu đọc sách, xem TV và đi bộ để tập thể dục.