Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Lần hiếm hoi Tổng thống Nga công khai số binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Gần một nửa quân số thường trực của Nga hiện đang tham gia cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói. Trước đó, Mátxcơva hiếm khi cung cấp thông tin về số lượng chính xác quân nhân tham gia chiến dịch.

5be2e74e247b1b2b3491ffd4c2245f56.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Nga Putin đưa ra thông tin trên trong một cuộc họp với các nhóm nghị sĩ hôm 18/9, khi ông thảo luận về chương trình “Thời đại của những người hùng”, nhằm mục đích đào tạo cựu chiến binh cho các hoạt động công vụ.

“Hơn 700.000 quân nhân đang đồn trú dọc theo tiền tuyến. Chúng ta sẽ phải lựa chọn trong số họ để tìm ra những người sẵn sàng và phù hợp với công việc này”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cảm ơn các lãnh đạo đảng đã kết nạp các cựu chiến binh Ukraine, đồng thời kêu gọi đề bạt những người "đã hy sinh cả tính mạng" vì nước Nga vào các vị trí lãnh đạo. "Chúng ta sẽ trao lại ngọn đuốc cho họ", ông nói.

Mátxcơva hiếm khi cung cấp thông tin cập nhật về số lượng quân chính xác tham gia cuộc xung đột. Ước tính trước đó được đưa ra bởi Tổng thống Putin vào tháng 1/2024, khi ông nói rằng có khoảng 600.000 binh sĩ đang ở trong khu vực chiến sự.

Nga đã tăng quy mô quân đội thường trực lên gần 2,4 triệu người vào tháng 9 năm ngoái, bao gồm 1,5 triệu quân thường trực.

Trong khi đó, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tính đến đầu năm nay, Ukraine có khoảng 900.000 quân nhân tại ngũ.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #xung đột Nga - Ukraine #tiền tuyến #Ukraine #quân nhân #cựu chiến binh #quy mô quân đội Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục