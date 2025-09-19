Lần hiếm hoi Tổng thống Nga công khai số binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

TPO - Gần một nửa quân số thường trực của Nga hiện đang tham gia cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói. Trước đó, Mátxcơva hiếm khi cung cấp thông tin về số lượng chính xác quân nhân tham gia chiến dịch.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Nga Putin đưa ra thông tin trên trong một cuộc họp với các nhóm nghị sĩ hôm 18/9, khi ông thảo luận về chương trình “Thời đại của những người hùng”, nhằm mục đích đào tạo cựu chiến binh cho các hoạt động công vụ.

“Hơn 700.000 quân nhân đang đồn trú dọc theo tiền tuyến. Chúng ta sẽ phải lựa chọn trong số họ để tìm ra những người sẵn sàng và phù hợp với công việc này”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cảm ơn các lãnh đạo đảng đã kết nạp các cựu chiến binh Ukraine, đồng thời kêu gọi đề bạt những người "đã hy sinh cả tính mạng" vì nước Nga vào các vị trí lãnh đạo. "Chúng ta sẽ trao lại ngọn đuốc cho họ", ông nói.

Mátxcơva hiếm khi cung cấp thông tin cập nhật về số lượng quân chính xác tham gia cuộc xung đột. Ước tính trước đó được đưa ra bởi Tổng thống Putin vào tháng 1/2024, khi ông nói rằng có khoảng 600.000 binh sĩ đang ở trong khu vực chiến sự.

Nga đã tăng quy mô quân đội thường trực lên gần 2,4 triệu người vào tháng 9 năm ngoái, bao gồm 1,5 triệu quân thường trực.

Trong khi đó, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tính đến đầu năm nay, Ukraine có khoảng 900.000 quân nhân tại ngũ.