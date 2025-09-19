Tổng thống Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ về xung đột Nga - Ukraine

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, đây không phải là thời điểm thích hợp để ông kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Ngày 18/9, một phóng viên hỏi ông Trump trên chuyên cơ Không lực Một rằng liệu đã đến lúc thúc đẩy lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine hay chưa, và lưu ý rằng một tháng đã trôi qua kể từ cuộc gặp mặt trực tiếp hiếm hoi của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Tổng thống Trump trả lời: “Tôi thấy chưa đến lúc. Nhưng vào đúng thời điểm, nếu tôi phải làm vậy, thì sẽ rất quyết liệt”.

Ông Trump, người đôi khi chỉ trích cả Nga và Ukraine, gần đây thừa nhận rằng việc đàm phán chấm dứt xung đột sẽ khó khăn hơn ông dự đoán. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18/9, ông Trump nói rằng Tổng thống Nga Putin "thực sự đã làm tôi thất vọng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức họp báo sau cuộc gặp tại Chequers, gần Aylesbury (Anh) ngày 18/9. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt thêm "các biện pháp trừng phạt lớn" đối với Mátxcơva, nhưng chỉ khi tất cả các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng mua dầu Nga. "Đây không phải là cuộc chiến của tôi, nó sẽ không bao giờ bắt đầu nếu tôi là tổng thống! Mà là cuộc chiến của ông Joe Biden và ông Volodymyr Zelensky", Tổng thống Trump viết trên trang Truth Social, ám chỉ người tiền nhiệm và nhà lãnh đạo Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Nga hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý, rằng ông Trump đã chuyển "từ việc đưa ra tối hậu thư về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện sang ủng hộ một giải pháp lâu dài, bền vững".

Mátxcơva đã yêu cầu Ukraine công nhận biên giới mới của mình và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO để chuyển sang trung lập vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ các điều khoản này.