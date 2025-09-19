Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thảo luận về mạng xã hội TikTok và vấn đề thương mại song phương trong cuộc điện đàm ngày 19/9 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

1366x768-cmsv2-d0250b93-1c58-561.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

“Tôi sẽ nói chuyện với ông Tập Cận Bình, về TikTok và thương mại. Chúng tôi đang sắp đạt được thỏa thuận về tất cả những vấn đề này. Mối quan hệ của tôi với Trung Quốc rất tốt”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Thông tin về cuộc điện đàm ngày 19/9 được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố sau cuộc họp thương mại Mỹ - Trung hồi đầu tuần này tại Madrid (Tây Ban Nha).

Ông Bessent cho biết, các bên đã đạt được thỏa thuận khung về quyền sở hữu TikTok, nhưng ông Trump và Tập có thể sẽ hoàn tất thỏa thuận trong cuộc điện đàm sắp tới.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 18/9 không xác nhận thông tin về cuộc gọi hay bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng người phát ngôn Liu Pengyu nhấn mạnh: “Ngoại giao giữa các nguyên thủ quốc gia đóng vai trò không thể thay thế trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Trung - Mỹ”.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc điện đàm cũng có thể sẽ giúp đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo, và làm sáng tỏ tương lai quan hệ giữa hai nước.

Đây sẽ là cuộc điện đàm thứ hai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ đã áp đặt mức thuế quan cực cao với Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, đặc biệt là đối với nền tảng TikTok.

Bốn vòng đàm phán thương mại đã được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc, và có thể sẽ còn nhiều vòng nữa trong những tuần tới. Mặc dù cả hai bên đã nới lỏng những biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt và tạm dừng áp thuế quan, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Hồi tháng 6, ông Trump và ông Tập đã có một cuộc điện đàm nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến các hạn chế của Trung Quốc đối với việc xuất khẩu đất hiếm.

Minh Hạnh
