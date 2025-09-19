Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Hy vọng lật ngược tình thế, Ukraine phản công quyết liệt ở Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga ở mặt trận phía Đông, nơi Kiev đã giành lại quyền kiểm soát bảy khu định cư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau chuyến thăm Donetsk.

519b195-000-690x387avif.jpg
(Ảnh: Getty Images)

“Trên thực tế, lực lượng của chúng tôi đang tước đi cơ hội thực hiện một chiến dịch tấn công toàn diện của Nga, điều mà họ đã lên kế hoạch từ lâu và đang trông chờ”, ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video tối 18/9.

Tổng thống Ukraine không nêu rõ thời điểm chiến dịch phản công bắt đầu. Ông chỉ mô tả giao tranh quyết liệt ở khu vực Dobropillia - nơi đã ghi nhận những bước tiến nhanh chóng của Nga vào giữa tháng 8, và xung quanh trung tâm Pokrovsk (thuộc Donetsk).

Ông cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại 160 km2 kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu. Hơn 170 km2 và 9 khu định cư khác “đã được giải phóng”.

Ông nói thêm rằng Ukraine cũng đã bổ sung đáng kể số tù binh chiến tranh để tiến hành trao đổi. Hiện đã có gần 100 tù binh chiến tranh Nga bị bắt giữ, "và sẽ còn nhiều hơn nữa".

Đến thời điểm hiện tại, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk vẫn là địa điểm “nóng” nhất trên chiến trường. Nga tuyên bố sáp nhập Donetsk sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Hôm 18/9, Nga được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào Kostiantynivka (thuộc Donetsk). Lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố 8 km. Từ lâu, nơi đây đã đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 17/9 cho biết, quân đội nước này đang tiến công quyết liệt trên mọi mặt trận. Trong đó, giao tranh căng thẳng nhất tập trung xung quanh trung tâm hậu cần Pokrovsk.

Ông cho biết, quân đội Nga đang đạt được tiến triển ở khu vực Donetsk, và xa hơn về phía Tây tại các khu vực Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk.

Minh Hạnh
Pravda
#Ukraine #Nga #xung đột Nga - Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Donetsk

Xem thêm

Cùng chuyên mục