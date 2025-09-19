Hy vọng lật ngược tình thế, Ukraine phản công quyết liệt ở Donetsk

TPO - Quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga ở mặt trận phía Đông, nơi Kiev đã giành lại quyền kiểm soát bảy khu định cư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau chuyến thăm Donetsk.

(Ảnh: Getty Images)

“Trên thực tế, lực lượng của chúng tôi đang tước đi cơ hội thực hiện một chiến dịch tấn công toàn diện của Nga, điều mà họ đã lên kế hoạch từ lâu và đang trông chờ”, ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video tối 18/9.

Tổng thống Ukraine không nêu rõ thời điểm chiến dịch phản công bắt đầu. Ông chỉ mô tả giao tranh quyết liệt ở khu vực Dobropillia - nơi đã ghi nhận những bước tiến nhanh chóng của Nga vào giữa tháng 8, và xung quanh trung tâm Pokrovsk (thuộc Donetsk).

Ông cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại 160 km2 kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu. Hơn 170 km2 và 9 khu định cư khác “đã được giải phóng”.

Ông nói thêm rằng Ukraine cũng đã bổ sung đáng kể số tù binh chiến tranh để tiến hành trao đổi. Hiện đã có gần 100 tù binh chiến tranh Nga bị bắt giữ, "và sẽ còn nhiều hơn nữa".

Đến thời điểm hiện tại, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk vẫn là địa điểm “nóng” nhất trên chiến trường. Nga tuyên bố sáp nhập Donetsk sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Hôm 18/9, Nga được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào Kostiantynivka (thuộc Donetsk). Lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố 8 km. Từ lâu, nơi đây đã đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 17/9 cho biết, quân đội nước này đang tiến công quyết liệt trên mọi mặt trận. Trong đó, giao tranh căng thẳng nhất tập trung xung quanh trung tâm hậu cần Pokrovsk.

Ông cho biết, quân đội Nga đang đạt được tiến triển ở khu vực Donetsk, và xa hơn về phía Tây tại các khu vực Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk.