Vợ cũ cùng hai con gái đến thăm cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trong tù

TPO - Bà Khunying Potjaman Damapong, vợ cũ của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đã dẫn hai con gái đến thăm ông Thaksin tại Nhà tù Klong Prem vào sáng 15/9.

Theo tờ Nation, bà Potjaman, cùng hai con gái Pinthongta Shinawatra Kunakornwong và Paetongtarn Shinawatra đã đến Nhà tù Klong Prem lúc 9h40. Tuần trước, ông Thaksin được đưa đến đây theo lệnh của Tòa án Tối cao để thụ án một năm tù. Thời gian cách ly 5 ngày phòng dịch của ông đã kết thúc vào ngày 14/9, cho phép ông được thăm thân từ ngày 15/9 trở đi.

Bà Potjaman và các con bước vào nhà tù qua cổng chính. Họ mỉm cười và chào các phóng viên nhưng không trả lời phỏng vấn. Đi cùng bà Potjaman còn có luật sư của ông Thaksin và một số thành viên khác trong đội bào chữa cho ông. Con trai của ông Thaksin, Panthongtae, hay còn gọi là Oak, không xuất hiện.

Các thân nhân của ông Thaksin được lãnh đạo nhà tù chào đón và hướng dẫn về các quy định. Khách đến thăm thân được yêu cầu để lại điện thoại di động và đồ dùng cá nhân, trước khi vào khu vực bên trong nhà tù để gặp ông Thaksin tại phòng khách.

Một phòng thăm riêng đã được chuẩn bị cho người thân của ông Thaksin vì lý do an ninh. Có một vách ngăn bằng kính ngăn cách ông Thaksin với gia đình, và họ phải sử dụng điện thoại để liên lạc.

Bà Paetongtarn cho biết, cuộc gặp với ông Thaksin kéo dài khoảng 30 phút. Họ trò chuyện qua vách ngăn, và ông Thaksin vẫn khỏe mạnh.

Vợ cũ và các con gái đến thăm ông Thaksin trong tù. (Ảnh: The Nation)

Nguồn tin từ nhà tù cho biết, ông Thaksin đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần để gặp gia đình tại Klong Perm. Ông cũng đã được cắt tóc theo quy định của nhà tù.

Cựu thủ tướng vẫn chưa được giao bất kỳ công việc nào, vì các quan chức đang cho ông thời gian để thích nghi với cuộc sống sau song sắt.

Tình hình của ông Thaksin vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Ông hiện dành phần lớn thời gian để đọc sách và xem TV.

Mặc dù đã ly hôn hợp pháp với ông Thaksin vào năm 2008, nhưng bà Potjaman vẫn được nhiều người coi là vợ trên thực tế của ông. Việc ly hôn được coi là một động thái chiến lược nhằm bảo vệ tài sản gia đình khỏi các vụ kiện tụng.

Bà Potjaman vẫn có ảnh hưởng lớn trong gia đình Shinawatra và Đảng Pheu Thai, hiện do con gái Paetongtarn lãnh đạo. Sự hiện diện của bà tại các sự kiện gia đình, và vai trò quan trọng của bà trong đảng Pheu Thai đã củng cố quan điểm rằng mối quan hệ của bà Potjaman với ông Thaksin vẫn bền chặt, bất chấp vụ ly hôn.

Bên ngoài nhà tù, một nhóm người ủng hộ thuộc phe Áo Đỏ đã tụ tập để cổ vũ tinh thần cựu Thủ tướng Thaksin và gia đình ông.