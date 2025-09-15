Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tin mới về sức khỏe cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sau 5 ngày ngồi tù

Minh Hạnh

TPO - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã hoàn thành thời gian cách ly phòng bệnh kéo dài 5 ngày tại Nhà tù Klong Prem vào ngày 14/9, và đang chờ để được gặp người thân vào ngày 15/9, người phát ngôn của Cục Cải huấn Thái Lan cho biết.

298a25d72164904e15e3ef437abb3883.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Theo người phát ngôn Shane Kanchanapaj, sức khỏe của ông Thaksin (76 tuổi) vẫn ổn định, và huyết áp của ông đã trở lại bình thường.

Sau thời gian cách ly, việc ông Thaksin được phân đến khu phòng giam nào sẽ do giám đốc nhà tù quyết định.

Người phát ngôn lưu ý, rất có khả năng ông Thaksin sẽ được đưa vào khu dành cho phạm nhân từ 65 tuổi trở lên.

Ông cho biết, cựu thủ tướng mong muốn “được gặp gia đình và nhận sự động viên tinh thần để giúp ông vượt qua những ngày tháng trong tù”.

Một số người thân đã bày tỏ mong muốn đến thăm ông Thaksin. Ông sẽ được phép nói chuyện với họ trong phòng thăm tù, ngăn cách bằng một tấm chắn trong suốt. Một cuộc thăm thân gần gũi, trong đó ông Thaksin có thể được trò chuyện với các thành viên trong gia đình mà không có vách ngăn, vẫn chưa được lên kế hoạch.

Chuyến thăm vào ngày 15/9 sẽ được tiến hành theo các thủ tục thông thường dành cho tất cả các phạm nhân.

Nhà tù Klong Prem cho biết sẽ yêu cầu cảnh sát hỗ trợ duy trì trật tự, trong trường hợp phe áo đỏ tụ tập bên ngoài nhà tù để thể hiện sự ủng hộ ông Thaksin.

Minh Hạnh
The Nation
#Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra #ngồi tù #Trại tạm giam Bangkok #Thái Lan #gia tộc Shinawatra

