Ukraine tấn công liên tiếp hai nhà máy lọc dầu của Nga

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại tỉnh Leningrad, vào đêm 13, rạng sáng ngày 14/9.

Cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm và vũ khí không người lái.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, một số vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận tại nhà máy lọc dầu. Kết quả của cuộc tấn công đang được xác định.

Thống đốc Leningrad - Alexander Drozdenko - cho biết, ba máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần thành phố Kirishi. Các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy.

Kirishi là một trong những nhà máy lọc dầu hàng đầu của Nga, với công suất khoảng 20 triệu tấn mỗi năm. Nhà máy nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km.

Nhà máy lọc dầu Kirishi. (Ảnh: Pravda)

Trước đó cùng ngày, Pravda đưa tin, máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil ở thành phố Ufa, thủ phủ của Cộng hòa Bashkortostan (thuộc Nga).

Ông Radiy Khabirov - người đứng đầu Bashkortostan - cho biết, một trong những máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống nhà máy. “Khu xưởng sản xuất đã bị hư hại nhẹ và một đám cháy đã bùng phát. Hiện vụ hỏa hoạn đang được xử lý”, ông Khabirov nói.

Nhà máy lọc dầu ở Ufa bốc cháy. (Ảnh: Pravda)

Nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 1.400 km. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và một đám cháy bùng phát. Báo cáo ban đầu cho thấy, vụ nổ đã gây thiệt hại đáng kể cho tháp chưng cất dầu chân không.