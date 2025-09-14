Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine tấn công liên tiếp hai nhà máy lọc dầu của Nga

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại tỉnh Leningrad, vào đêm 13, rạng sáng ngày 14/9.

Cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm và vũ khí không người lái.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, một số vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận tại nhà máy lọc dầu. Kết quả của cuộc tấn công đang được xác định.

Thống đốc Leningrad - Alexander Drozdenko - cho biết, ba máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần thành phố Kirishi. Các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy.

Kirishi là một trong những nhà máy lọc dầu hàng đầu của Nga, với công suất khoảng 20 triệu tấn mỗi năm. Nhà máy nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km.

9fabb05-wmremove-transformed-21.jpg
Nhà máy lọc dầu Kirishi. (Ảnh: Pravda)

Trước đó cùng ngày, Pravda đưa tin, máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil ở thành phố Ufa, thủ phủ của Cộng hòa Bashkortostan (thuộc Nga).

Ông Radiy Khabirov - người đứng đầu Bashkortostan - cho biết, một trong những máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống nhà máy. “Khu xưởng sản xuất đã bị hư hại nhẹ và một đám cháy đã bùng phát. Hiện vụ hỏa hoạn đang được xử lý”, ông Khabirov nói.

cecc455-ufa-690x387avif.jpg
Nhà máy lọc dầu ở Ufa bốc cháy. (Ảnh: Pravda)

Nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 1.400 km. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và một đám cháy bùng phát. Báo cáo ban đầu cho thấy, vụ nổ đã gây thiệt hại đáng kể cho tháp chưng cất dầu chân không.

Hải quân Ukraine ngày 14/9 tuyên bố đã tấn công một trung tâm liên lạc của Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol vào đêm 10 rạng sáng 11/9.

Theo kênh Telegram Krymskyi Veter, trung tâm này nằm ở Vịnh Kozacha, là nơi đưa ra mệnh lệnh cho các đơn vị của Hạm đội Biển Đen Nga.

07efaac-cleanshot-2025-09-14-at.jpg
Trung tâm liên lạc trước (ảnh trái) và sau vụ tấn công (ảnh phải). (Ảnh: Pravda)
Minh Hạnh
Pravda
#nhà máy lọc dầu #Ukraine #Nga #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục