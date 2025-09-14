Máy bay không người lái Nga lại bị tố xâm nhập không phận NATO

TPO - Romania đã phải điều động máy bay chiến đấu khi một máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này trong cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc một máy bay không người lái Nga xâm nhập khoảng 10 km vào lãnh thổ Romania và hoạt động trong không phận nước này khoảng 50 phút.

(Ảnh: Getty Images)

Trong bài đăng trên X, ông Zelensky cho biết: “Hôm nay, Romania đã phải điều máy bay chiến đấu xuất kích vì một máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận. Theo dữ liệu mà chúng tôi có được, máy bay không người lái đã xâm nhập khoảng 10 km vào lãnh thổ Romania và hoạt động trong không phận khoảng 50 phút”.

Chiều 13/9, chính quyền Romania đã ban hành cảnh báo ở khu vực phía bắc quận Tulcea, thông báo cho người dân về khả năng xuất hiện các vật thể rơi xuống từ không phận và kêu gọi họ thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu cho biết, nước này đã điều động máy bay F-16 để đối phó với vụ xâm nhập. Các phi công F-16 đã gần như bắn hạ được máy bay không người lái vì nó bay rất thấp trước khi rời khỏi không phận Romania, hướng về Ukraine.

Cùng lúc đó, Ba Lan đã cho máy bay quân sự xuất kích sau khi phát hiện mối đe dọa từ máy bay không người lái của Nga ở các khu vực Ukraine giáp biên giới Ba Lan. Sân bay Lublin đã tạm ngừng hoạt động.

"Quân đội Nga biết chính xác máy bay không người lái của họ sẽ bay đến đâu và chúng có thể hoạt động bao lâu trên không. Lộ trình của chúng luôn được tính toán. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhầm lẫn hay đơn thuần là chỉ đạo của các chỉ huy cấp thấp", Tổng thống Ukraine Zelensky nhận định.

Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh “cần phải trừng phạt Nga, áp thuế đối với thương mại Nga, và tăng cường phòng thủ tập thể”. “Đừng chờ đợi đến khi họ điều động hàng chục máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo mới đưa ra quyết định cuối cùng", ông nói.

Sự cố mới nhất xảy ra vài ngày sau khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái bị nghi của Nga trên không phận nước này.

Ba Lan viện dẫn Điều 4 của quy chế thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để phản ứng với hành động mà họ mô tả là "khiêu khích" từ Nga. Điều khoản này quy định về việc tham vấn trong trường hợp một thành viên của khối tin rằng an ninh của mình bị đe dọa.

Cả Ba Lan và Romania đều là thành viên NATO.

Đầu năm nay, các nghị sĩ Romania đã thông qua một đạo luật cho phép quân đội bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận Romania bất hợp pháp trong thời bình, dựa trên mức độ đe dọa và rủi ro đối với tính mạng con người và tài sản, nhưng dự luật vẫn chưa được thông qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard viết trên X, rằng vụ xâm phạm không phận là "một hành vi vi phạm không phận NATO không thể chấp nhận được".

"Thụy Điển hoàn toàn đoàn kết với Romania với tư cách là đồng minh của NATO và là quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Chúng tôi luôn sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vào việc răn đe và phòng thủ của Liên minh".